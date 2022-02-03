PepsiCo выпустила энергетик из конопли: заменяет чашку кофе

PepsiCo запускает в США новый энергетический напиток из конопли. Rockstar Unplugged не содержит сахара и представлен в трех вкусах: черника, маракуйя и малиновый огурец.

Об этом пишет newfood.media.

Энергетик изготавливается из масла конопляных семян, витаминов группы В, мяты и мелиссы и содержит 80 мг кофеина на банку: гораздо меньше других напитков Rockstar Energy, где показатель колеблется от 160 мг до 240 мг на порцию.

Список ингредиентов был сформирован так, чтобы заинтересовать женщин и молодых потребителей, обычно не являющихся основными покупателями энергетических напитков.

"Эти элементы в энергетическом напитке помогают поддерживать непринужденное, свободное и душевное настроение", — отметили в PepsiCo, объявляя о запуске продукта.

Rockstar Unplugged не содержит сахара и представлен в трех вкусах: черника, маракуйя и малиновый огурец.

Запуск знаменует первый шаг PepsiCo в США в категории конопли. Это произошло после многолетних ожиданий, что PepsiCo и ее коллега-гигант Coca-Cola могут начать заниматься категориями напитков из каннабиса.

Однако следует отметить, что в данном случае компания презентовала напиток из конопли, не содержащей психоактивных соединений.

До этого PepsiCo испытала идею напитка из конопли в Германии, запустив Rockstar Energy + Hemp в прошлом году.

Однако американский конопляный энергетический напиток является другим продуктом: это версия без сахара с растительными ингредиентами, тогда как напиток для немцев создан из женьшеня, гуарана, сахара и таурина.

Напомним, компания PepsiCo до 2030 года планирует полностью отказаться от пластиковых упаковок для чипсов и сухариков.