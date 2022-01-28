PepsiCo отказывается от пластиковых упаковок для снеков

Компания PepsiCo до 2030 года планирует полностью отказаться от пластиковых упаковок для чипсов и сухариков.

Как сообщает пресс-служба Brain Tank, PR-партнера PepsiCo Україна, цель компании – добиться, чтобы к 2030 году в составе упаковки всех видов снеков использовалось 100% вторичного пластика.

Тестирование новых видов упаковки начнется уже в этом году, первый пилотный запуск пройдет во Франции с пачками Lay's.

Кроме этого, в 2022 году также протестируют упаковку некоторых продуктов бренда Walkers в Великобритании.

По информации компании, источником вторичного пластика станут переработанные отходы от снековых пакетиков, а возобновляемые материалы получат из побочных продуктов растительного происхождения, например, отработанного масла или отходов целлюлозы.

Благодаря этому PepsiCo рассчитывает на 40% сократить выбросы парниковых газов на тонну упаковки.

В рамках стратегии pep+ PepsiCo будет развивать циркулярную экономику для гибкой упаковки от снеков в Европе – разрабатывать экологические альтернативы обычной упаковке и создавать инфраструктуру для ее переработки.

PepsiCo в Европе переходит на использование материалов, облегчающих переработку упаковки за счет более простого состава. Они содержат больше переработанного пластика, в частности, полипропилена, относящегося к мономатериалам.

Такой подход соответствует требованиям организации CEFLEX (Circular Economy for Flexible Packaging), которых придерживаются многие участники рынка, работающие с гибкой упаковкой.

PepsiCo использует гибкую упаковку для своих чипсов и сухариков, поскольку она имеет множество преимуществ.

По сравнению с другими видами упаковки, это более легкий материал и, соответственно, имеет меньший углеродный след. Фольгированные пакетики также эффективно сохраняют свежесть продуктов, что снижает количество пищевых отходов.

Ранее сообщалось, что бренд Lay's анонсировал водку, изготовленную частично из того же картофеля, который идет на производство чипсов.

Напомним, компания Coca-Cola HBC планирует инвестировать в инициативу по сокращению выбросов до 2025 года 250 млн долларов.