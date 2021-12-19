Lay’s превратил свой фирменный картофель в уникальную водку

Известный своими картофельными чипсами бренд Lay's, принадлежащий PepsiCo, дебютировал в совершенно новой категории. Как раз в канун праздников анонсировал производство водки.

Об этом сообщает newfood.media.

Lay's анонсировал водку, изготовленную частично из того же картофеля, который идет на производство чипсов.

Созданная в сотрудничестве с Eastside Distilling, "хрустящая" водка от Lay's изготовлена ​​из смеси портлендской картофельной и дистиллированной водки из собственного картофеля "чипсового" гиганта.

Сам же идущий в производство картофель разработан собственными учеными Frito-Lay, являющимися дочерней компанией PepsiCo.

Следуя простоте, производители не стали создавать алкогольный напиток со вкусами чипсов, зато предпочли чистую обработку с "хрустящим вкусом".

"В течение десятилетий Lay's создавал радость благодаря культовым чипсам и отличным вкусам", — говорят в компании.

"Теперь, как раз на время праздничных торжеств, культовый бренд картофельных чипсов превращает свой фирменный запатентованный картофель в единственную в своем роде водку", — отметили производители.

Бутылки объемом 750 мл можно приобрести исключительно на сайте Shop Eastside Distilling по цене $40 за штуку, пока есть запасы.

Рекламные фото показывают, что этикетки отдельно пронумерованы, а партия насчитывает всего 1300 бутылок.

Напомним, в США создали "самую экологичную водку" из углекислого газа.