PepsiCo співпрацює з провідними НГО для підтримки вразливих громад, які постраждали від пандемії Covid-19 по всій Україні

PepsiCo оголошує про три нові програми у партнерстві з провідними організаціями України: Київським міським благодійним фондом «Фудбенк», Благодійним фондом «Благомай» та Глобальним договором ООН в Україні

Близько 8 млн грн інвестицій спрямовуються на вирішення проблем, пов’язаних із відновленням громад в Україні від наслідків Covid-19 з акцентом на трьох напрямках:

надання матеріально-технічної підтримки Київському міському благодійному фонду «Фудбенк» (КМБФ «Фудбенк»), що дасть можливість протягом наступного року доставляти на 25% більше продовольства тим, хто цього потребує;

запровадження програми-інкубатора для розвитку майбутніх підприємців разом із Глобальним договором ООН в Україні;

забезпечення доступу до чистої води приблизно 5 000 людей у ​​громадах із дефіцитом води у партнерстві з БФ «Благомай».

Наслідки пандемії були важкими для окремих громад у всьому світі. Щоб допомогти забезпечити стійкі рішення та довгострокове подолання пандемії, PepsiCo сьогодні оголошує про три нові програми у партнерстві з провідними організаціями України: Київським міським благодійним фондом «Фудбенк», Благодійним фондом «Благомай» та Глобальним договором ООН в Україні. Завдяки інвестиціям розміром близько 8 млн грн ми зможемо надати постраждалим громадам та сім’ям доступ до їжі, води та можливості підвищення кваліфікації для економічного зростання та добробуту. Програми триватимуть протягом 2022 року. З КМБФ «Фудбенк» та БФ «Благомай» PepsiCo в Україні співпрацює вже тривалий час, партнерство з Глобальним договором ООН в Україні – наша нова ініціатива.

Починаючи з 2011 року «Фудбенк» співпрацює з виробниками харчових продуктів, роздрібними продавцями та фермерами задля вирішення проблем продовольчої безпеки шляхом об’єднання зусиль партнерів, запобігання утворенню харчових відходів та допомоги у зменшенні проблеми недоїдання. PepsiCo Foundation та "PepsiCo Україна" надають грант розміром 100 000 доларів США для інвестування в інфраструктуру зі зберігання продовольства в Київській області. Через пандемію COVID-19 вимоги до рівня продовольчої безпеки значно зросли, через що «Фудбенк» потребує додаткової підтримки у питаннях логістики та фінансування діяльності щодо задоволення потреб громад. Ця інвестиція покращить операційну модель продовольчого банку, що принесе користь понад 300 000 людей, приблизно на 25% збільшить кількість та різноманітність продуктів харчування, які будуть розподілятися у 2022 році, дозволить доставити понад 5 мільйонів поживних продуктів людям, які найбільше цього потребують.

«Нагодувати людей, які отримують недостатнє харчування, — це більш ніж просто забезпечення їжею. Йдеться про зміцнення здоров’я, поживне харчування та сили. Тому наша місія – забезпечити якомога поживнішою їжею для інвестицій у здоров’я та самопочуття людей», – говорить Володимир Іванов, голова правління КМБФ «Фудбенк».

Мережа Глобального Договору в Україні – це офіційна платформа Глобального Договору ООН, найбільшої у світі ініціативи щодо корпоративної стійкості, що об’єднує ООН та бізнес у всьому світі та забезпечує цілі сталого розвитку.

Партнерство PepsiCo та Мережі Глобального договору ООН в Україні має на меті відчутно вплинути на ситуацію, допомагаючи молодим підприємцям із сектора товарів повсякденного попиту покращити технічні навички, розвиваючи економічні можливості там, де це найбільше необхідно. Фінансова допомога PepsiCo Foundation розміром у 115 000 доларів США дозволить створити акселератор сталого агробізнесу, який допоможе 125 підприємцям розширити можливості та розвивати власний бізнес у своїх місцевих громадах. Ця програма підтримуватиме економічний розвиток громад в Україні, сприятиме розширенню можливостей підприємництва та підтримає розвиток перспектив, необхідних для розбудови сталої інфраструктури в країні. Як один із найбільших представників сектора товарів повсякденного попиту PepsiCo в Україні буде мотивувати своїх співробітників до волонтерства – ділитися найкращими практиками компанії та брати участь у менторстві для учасників програми.

«Україна має величезний потенціал для інноваційних ідей, а Глобальний договір ООН в Україні має досвід для мотивації молодих підприємців, розвиваючи та спрямовуючи їх до реалізації цілей сталого розвитку. Спільно з The PepsiCo Foundation ми маємо можливість поширити свій досвід на ширшу аудиторію та допомогти молодим підприємцям розпочати свої проєкти сталого бізнесу», – наголосила Тетяна Сахарук, виконавча директорка Мережі Глобального договору ООН в Україні.

Надзвичайно важливим є доступ до чистої питної води для громад, що знаходяться в зоні ризику. З 2013 року PepsiCo Україна разом із БФ «Благомай» забезпечили постійний доступ до води для понад 8000 осіб. Завдяки новому гранту PepsiCo Foundation розміром 100 000 доларів США партнери забезпечать доступ до чистої води ще 5 000 особам.

«Велика подяка нашим партнерам PepsiCo за підтримку та участь у проєкті «Чиста вода». Ми дуже раді, що наш проєкт покращує здоров’я кожної дитини, яка проживає в дитячому будинку, де встановлено систему очищення води. Адже всі ми знаємо, що немає здоровішого напою, ніж чиста вода. І для нашої команди фонду «Благомай» велика честь бути долученими до такого важливого та масштабного проєкту допомоги» – прокоментувала Тетяна Карапетян, співзасновниця благодійного фонду «Благомай».

Ці нові пожертви базуються на зусиллях PepsiCo підтримати вразливі спільноти у розпалі пандемії. У 2020 році компанія та PepsiCo Foundation пожертвувала загалом 2,5 мільйона доларів в Україні на підтримку вразливих груп населення, захист медичних працівників на передовій та забезпечення лікарень сучасним обладнанням.

«Нові програми PepsiCo та The PepsiCo Foundation спрямовані на стимулювання змін у ключових сферах – харчуванні громад, розвитку майбутніх навичок та сприянню економічним можливостям. Я вірю, що, об’єднавши зусилля відповідального бізнесу, уряду, недержавних організацій та громад, де ми працюємо, ми зможемо відновити економіку разом. Дистанціюючись через обмеження внаслідок COVID-19, ми готові залишатися разом із нашими партнерами та подякувати українцям за те, що вони щодня обирають продукцію PepsiCo», – каже Олександр Кисельов, генеральний директор PepsiCo в Україні.

Завдяки спільним зусиллям ці програми прагнуть довготривало вплинути на громади та надати їм можливість рости і процвітати після пандемії. Це найновіші активності компанії в рамках зобов’язань PepsiCo Positive, що ставлять сталість у серце нашого бізнесу та надихають на позитивні зміни для планети й людей.

ДОВІДКА

The PepsiCo Foundation - заснований у 1962 році, The PepsiCo Foundation, благодійний підрозділ PepsiCo, інвестує в основні елементи сталої системи харчування задля підтримки громад, що зростають. Працюючи з некомерційними організаціями та експертами з усього світу, ми зосереджені на тому, щоб допомогти спільнотам отримати доступ до продовольчої захищеності, безпечної води та економічних можливостей. Ми прагнемо до відчутного впливу в місцях, де ми живемо і працюємо, — співпрацюючи з колегами з галузі, місцевими та міжнародними організаціями та нашими співробітниками, щоб вплинути на масштабні зміни в питаннях, які важливі для нас і мають глобальне значення. Дізнайтеся більше на www.pepsico.com/sustainability/philanthropy.

PepsiCo в Україні – один із лідерів українського ринку харчових продуктів та напоїв, представлена компаніями ТОВ «Сандора» і ПрАТ «Вімм-Білль-Данн Україна».Компанія займає провідні позиції на ринку соків і сокової продукції, де представлена брендами «Сандора» та «Садочок». До портфеля компанії входять також газовані напої Pepsi, 7UP, Mirinda, холодний чай Lipton Ice Tea, мінеральна вода «Аква Мінерале». На ринку снеків компанія представлена брендами Lay’s, «Хрусteam», Cheetos. PepsiСo в Україні також займає впевнені позиції на ринку молочної продукції з брендами «Чудо», «Слов’яночка», «Машенька» та дитячого харчування «Агуша». Додаткова інформація про компанію PepsiСo в Україні — на сайті www.pepsico.ua.