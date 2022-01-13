В Украине усовершенствовали способы доения коров

Специалисты компании “Брацлав” усовершенствовали манипулятор доения в доильном зале типа "Елочка", и теперь он позволяет доить любую корову – высоко- или низкоудойную.

Как сообщает The Ukrainian Farmer, в 2021 году компания также модернизировала электронный дозатор молока, который учитывает объем молока от группы коров.

По информации издания, это устройство устанавливают на высокоудойных коровах, его скорость откачки молока почти втрое выше, чем у механического.

Несмотря на то что прибор не предназначен для коммерческого учета, фермеры не раз отмечали его более точную работу.

Таким образом, разработчики повысили точность учета электронного дозатора до 1-2%.

Ранее секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики, народный депутат Иван Чайковский заявил, что Украина должна закрепить на уровне закона беспошлинный ввоз на территорию Украины крупного и мелкого рогатого скота.