В Украине хотят отменить пошлины на ввоз крупного и мелкого рогатого скота

Государство должно закрепить на уровне закона беспошлинный ввоз на территорию Украины крупного и мелкого рогатого скота.

Об этом заявил секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики, народный депутат Иван Чайковский, сообщает AgroPolit.com.

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По словам нардепа, вывоз КРС (крупный рогатый скот. — Delo.ua) весом до 300 кг предлагают облагать 10%-ной вывозной пошлиной.

"На последнем заседании аграрного комитета мы слушали детали законопроекта Кабинета министров, которым устанавливается нулевая таможенная ставка при ввозе и вывозе крупного и мелкого рогатого скота. Исключение есть только для КРС весом до 300 кг — на них 10% вывозной пошлины. Причем не важно — племенное это стадо или просто для откорма. Благодаря этому закону аграрии будут создавать добавленную стоимость в Украине", — рассказал Чайковский.

Он добавил, что есть еще один аргумент в пользу упрощения вывозной пошлины на КРС.

"Украинский производитель может выйти на более рентабельные рынки и заработать больше благодаря выращенной им в стране добавленной стоимости в виде КРС. При этом мы поставили барьер (пошлина в 10%) на вывоз телят весом до 300 кг. Это означает, что аграриям будет выгоднее не продавать кукурузу, а откармливать бычка здесь и продавать его уже как добавленную стоимость значительно дороже за границу, например, в те же азиатские страны", — отметил Чайковский.

Напомним, в первом квартале 2021 года украинские агропредприятия импортировали сельскохозяйственных живых животных на $17,9 млн грн, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Весомой категорией импорта, которая показала наибольший прирост, является крупный рогатый скот, в частности, чистопородные племенные животные — нетели.

Так, за январь-март 2021 года импорт нетелей составил $1,25 млн, что в 5,6 раза превышает показатель прошлого года.

Ранее сообщалось, что в 2020 году на производстве продукции животноводства сельскохозяйственные предприятия Украины получили 2,9 млрд грн убытков.