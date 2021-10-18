Политика и экономика 1 час назад

В Украине хотят отменить пошлины на ввоз крупного и мелкого рогатого скота

Исключение хотят сделать только для КРС весом до 300 кг

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Государство должно закрепить на уровне закона беспошлинный ввоз на территорию Украины крупного и мелкого рогатого скота.

Об этом заявил секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики, народный депутат Иван Чайковский, сообщает AgroPolit.com.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По словам нардепа, вывоз КРС (крупный рогатый скот. — Delo.ua) весом до 300 кг предлагают облагать 10%-ной вывозной пошлиной.

"На последнем заседании аграрного комитета мы слушали детали законопроекта Кабинета министров, которым устанавливается нулевая таможенная ставка при ввозе и вывозе крупного и мелкого рогатого скота. Исключение есть только для КРС весом до 300 кг — на них 10% вывозной пошлины. Причем не важно — племенное это стадо или просто для откорма. Благодаря этому закону аграрии будут создавать добавленную стоимость в Украине", — рассказал Чайковский.

Читайте также:
В ОАЭ на животноводство потратят "сельскохозяйственный бюджет Украины"

Он добавил, что есть еще один аргумент в пользу упрощения вывозной пошлины на КРС.

"Украинский производитель может выйти на более рентабельные рынки и заработать больше благодаря выращенной им в стране добавленной стоимости в виде КРС. При этом мы поставили барьер (пошлина в 10%) на вывоз телят весом до 300 кг. Это означает, что аграриям будет выгоднее не продавать кукурузу, а откармливать бычка здесь и продавать его уже как добавленную стоимость значительно дороже за границу, например, в те же азиатские страны", — отметил Чайковский.

Напомним, в первом квартале 2021 года украинские агропредприятия импортировали сельскохозяйственных живых животных на $17,9 млн грн, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Весомой категорией импорта, которая показала наибольший прирост, является крупный рогатый скот, в частности, чистопородные племенные животные — нетели.

Так, за январь-март 2021 года импорт нетелей составил $1,25 млн, что в 5,6 раза превышает показатель прошлого года.

Ранее сообщалось, что в 2020 году на производстве продукции животноводства сельскохозяйственные предприятия Украины получили 2,9 млрд грн убытков.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Медведчук в обмен на украинцев: Зеленский предложил вариант возвращения пленных из РФ
Медведчук в обмен на украинцев: Зеленский предложил вариант возвращения пленных из РФ
Украинским аграриям предоставят господдержку за орошение земли
Украинским аграриям предоставят господдержку за орошение земли
Сербия увеличила для граждан Украины срок безвизовых поездок
Сербия увеличила для граждан Украины срок безвизовых поездок
Загрузка...
Новое видео
Як залишатися у попиті і вміти пристосовуватися до змін — Валерія Заболотна

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. ОБСЕ свернула свою работу в оккупированном Донецке

  3. Разведка США в шоке: Китай запустил гиперзвуковую ракету, которая облетела весь земной шар

  4. Организация здравоохранения — это не мое: Комаровский дважды отказал Зеленскому

  5. В Киеве арестовали Театр юного зрителя

Ивент
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
29 вересня у DTEK Academy відбулася головна подія року HR-спільноти України — HR Wisdom Summit, організована бізнес/медіа бюро еkonomika+, діловим онлайн-медіа delo.ua та журналом "ТОП-100. Рейтинги найбільших".
Загрузка...