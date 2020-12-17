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АПК 20 минут назад

В ОАЭ на животноводство потратят "сельскохозяйственный бюджет Украины"

Крупнейшую разовую инвестицию в сумме 150 млн дирхамов предоставят национальным птицефабрикам Эмиратов

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Эмират Абу-Даби (ОАЭ) инвестирует в животноводство 524 млн дирхамов ($143 млн). Как сообщает Bloomberg, деньги будут направлены на увеличение местного производства рыбы, крупного рогатого скота и птицы.

С помощью этих инвестиций в эмирате планируют повысить собственную продовольственную безопасность.

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По информации агентства, основная часть денег будет потрачена на использование новых технологий для улучшения крупномасштабного производства продуктов питания в условиях с контролируемым климатом.

Крупнейшую разовую инвестицию в сумме 150 млн дирхамов предоставят национальным птицефабрикам Эмиратов.

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Остальные расходы предназначены для проектов таких компаний как Mirak Agricultural, Aqua Fisheries, Alfafa Co., Al Nahdha Farm.

В агентстве отмечают, что драйвером инвестиций в развитие животноводства стала пандемия коронавируса.

Абу-Даби, как и в целом ОАЭ, приходиться импортировать большую часть продуктов. Однако пандемия обнажила уязвимость перед перебоями в поставках иностранного продовольствия.

Стоит отметить, сумма, которую собираются потратить на животноводство в Абу-Даби, сопоставима с размером аграрного бюджета Украины на 2021 год (4,5 млрд грн или $160 млн).

Напомним, для поддержки молочной отрасли Кабинет министров Украины предлагает создать Фонд плодородия земли.

 

 

 

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