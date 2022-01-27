В Украине ужесточают контроль за использованием антибиотиков в ветеринарии

Министерство экономики Украины утвердило порядок использования противомикробных ветеринарных лекарственных средств в ветеринарной медицине и порядок представления отчета об объемах применяемых противомикробных ветеринарных лекарственных средств.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Для обеспечения контроля за использованием антибиотиков в ветеринарной медицине 30.12.21 приказом Минэкономики №1177 утвержден и 13.01.22 зарегистрирован в Министерстве юстиции: порядок использования противомикробных ветеринарных лекарственных средств в ветеринарной медицине и порядок представления отчета специалистами ветеринарной медицины, которые применяют для лечения животных противомикробные ветеринарные лекарственные средства, об объемах применяемых ими противомикробных ветеринарных лекарственных средств.

Заместитель министра экономики Украины, торговый представитель Украины Тарас Качка отметил, что противомикробные ветеринарные лекарственные средства (антибиотики) остаются основными лекарственными средствами борьбы с бактериальными инфекциями в ветеринарной медицине.

По его словам, неконтролируемое, чрезмерное применение такого лекарства в животноводстве приводит к тому, что проблема устойчивости к противомикробным препаратам является серьезной угрозой для здоровья людей.

"Для обеспечения контроля за использованием антибиотиков Минэкономики разработало соответствующий приказ, который является обязательным к выполнению операторами рынка. Для подготовки к новому регулированию установлен переходный период до 21 марта 2023 года, когда приказ вступит в действие", — прокомментировал Качка.

В частности, приказ разработан во исполнение Закона Украины "О ветеринарной медицине", принятого Верховной Радой Украины 4 февраля 2021 года, и Национального плана действий по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам.

Отметим, антимикробная резистентность (АМР) – это возрастающий риск для здоровья граждан, мировая угроза. Количество различных резистентных (устойчивых к действию антибиотиков) бактерий, передаваемых человеку от животных, ежедневно увеличивается, поскольку для лечения животных используют фактически такие же антибиотики, что и для лечения людей.

Наибольшая опасность, вызывающая развитие противомикробной резистентности в ветеринарной медицине, это биотрансформация антибиотиков из животноводческой продукции в организм людей.

Отметим, с апреля 2022 года антибиотики в Украине будут отпускаться в аптеках только при наличии у пациента электронного рецепта. Его можно будет получить у любого врача, независимо от наличия декларации с семейным врачом.