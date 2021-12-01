В Узбекистане водителям разрешили ездить без прав и говорить по телефону

В Узбекистане вступили в силу изменения законодательства, предусматривающие возможность для водителей не возить с собой права и техпаспорт, а также пользоваться телефоном. Как передает "Интерфакс", 1 декабря они были опубликованы в официальных изданиях страны и вступили в силу.

Поправки в Кодекс об административной ответственности были приняты в октябре Законодательной (нижней) палатой парламента, одобрены сенатом страны 19 ноября и подписаны президентом Шавкатом Мирзиёевым.

В соответствии с поправками, водителям разрешается во время вождения пользоваться телефоном через наушники и другие технические устройства. Также отменен штраф за установку монитора (дисплея) в передней части салона автомобиля.

Поправки, позволяющие водителям при наличии биометрического паспорта или идентификационной ID-карты не возить с собой права и техпаспорт, вступают в силу с 1 марта 2022 года.

В то же время принятые поправки не распространяются на автомобили с иностранными номерами, а также на водителей, получивших удостоверения за пределами Узбекистана. Они по-прежнему будут обязаны предъявлять при вождении водительское удостоверение и техпаспорт.

Отметим при этом, что в Украине недавно зарегистрировали три законопроекта, предусматривающих усиление уголовной ответственности за совершение ДТП, повлекших смерть людей.