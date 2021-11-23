Нардепы хотят ужесточить наказание за смертельные ДТП

В Верховной Раде зарегистрированы три законопроекта, которые предусматривают усиление уголовной ответственности за совершение дорожно-транспортного происшествия (ДТП), повлекшего смерть людей.

Так, проект закона №6240 предусматривает, что виновник дорожной аварии с тяжелыми травами или смертельным исходом получит от 5 до 8 лет лишения свободы (сейчас 3–8 лет) с лишением права управлять транспортными средствами на срок от 3 до 5 лет (сейчас до 3 лет).

Его в парламент внесла внефракционный депутат Юлия Светличная.

При этом за нарушение правил дорожного движения с несколькими погибшими по вине нарушителя срок увеличится до 8–12 лет (сейчас 5–10 лет), а права управлять транспортным средством лишат пожизненно.

Такое же наказание предлагается за совершение ДТП в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, повлекшее смерть. Если же жертв будет больше, срок составит 12–15 лет (сейчас 7–12 лет).

В то же время более мягкое наказание предлагает альтернативный законопроект №6240-1 от фракции "Слуга народа": от 7 до 12 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на срок 5–7 лет в случае ДТП с тяжелым или смертельным исходом.

Третий законопроект №6240-2 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об усилении ответственности за уголовные правонарушения против безопасности движения и эксплуатации транспорта" предлагает за ДТП, повлекшее смерть или тяжкие телесные повреждения, сажать виновника на срок от 5 до 8 лет с лишением права управлять транспортным средством на 5 лет.

Ранее сообщалось, что министр внутренних дел Денис Монастырский предлагает, чтобы патрульная полиция на месте дорожно-транспортного происшествия проверяла водителей на наркотики.

Стоит отметить, что ответственность за быструю езду на дорогах в Украине вскоре могут серьезно усилить, а за превышение скорости более чем на 50 км/ч хотят лишать водительских прав. Такие изменения прописаны в законопроекте № 6214, который зарегистрирован в Верховной Раде.

Напомним, 18 октября 2017 года в Харькове автомобиль Lexus, который ехал на красный свет, вылетел на тротуар и перевернулся. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 получили ранения различной степени тяжести, одна женщина впоследствии скончалась в больнице.

26 февраля 2019 года суд вынес решение: виновники ДТП Елена Зайцева и Геннадий Дронов получили по 10 лет лишения свободы.

11 ноября текущего года в Харькове в районе перекрестка проспекта Науки с улицей Тобольской водитель Toyota Land Cruiser, двигаясь на большой скорости, сбил двух детей, которые шли из школы на зеленый свет по пешеходному переходу.

Позднее выяснилось, что водитель находился в состоянии наркотического опьянения. В его организме выявили метадон.

Перед этим, 26 октября, в Харькове на пересечении проспекта Гагарина и Одесской 16-летний подросток устроил смертельное ДТП, в результате которого погиб 58-летний водитель Chevrolet. Трое пассажиров Infiniti получили тяжелые травмы.