WOG отвергает обвинения в препятствовании проверке АЗС на Оболони в Киеве: помешал дождь, а не сотрудники

В компании WOG заявляют о предоставлении всех необходимых документов и содействии инспекторам Госэкоинспекции Столичного округа в ходе проверки ими автозаправки на улице Богатырской, 15 в Киеве, после которой ведомство заявило о возможной продаже там опасного топлива.

Как сообщили в пресс-службе сети АЗС, представители Госэкоинспекции прибыли на ее станцию 7 декабря около 16:00. По требованию инспекторов им были предоставлены документы, находящиеся в "уголке потребителя", после чего они попросили в течение суток предоставить полный пакет документов и сообщили, что планируют отобрать пробы горючего.

8 декабря представители Госэкоинспекции прибыли на заправку около 13:20. В WOG отмечают, что предоставили им полный комплект документов, о чем инспектор сделал соответствующую запись.

В компании отмечают, что сотрудники инспекции принялись изучать документы, но для отбора проб ничего не делали. Лишь спустя некоторое время инспектор заявил о необходимости отбора проб из резервуара, но на тот момент дождь, что повлекло бы за собой попадание воды в резервуар. Инспектору было предложено взять пробы из ПРК, однако он вызвал полицию и заявил о препятствовании его деятельности.

По утверждению WOG, после того, как сотрудники заправочного комплекса дали все пояснения полиции, инспекторы уехали, так и не отобрав нефтепродукты. Менеджер АЗК при этом направил официальное письмо в столичную ГЭИ с детальным обоснованием и доводами правомерности действий персонала, заверив в отсутствии препятствования проверке.

В дальнейшем, отмечают в WOG, инспекторы так и не отобрали топливо на этой заправке. Сама компания оперативно проверила его самостоятельно, убедившись, что все нефтепродукты там отвечают нормативным требованиям по качеству.

В сети АЗК также охарактеризовали действия представителей госучреждения в ходе проверки как "несоответствующие и ненадлежащие", выразили готовность предоставить записи с камер видеонаблюдения, призвали Госэкоинспекцию опровергнуть изложенную ранее информацию и проверить адекватность действий ее инспекторов.