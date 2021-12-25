НБУ планирует усложнить требования по финансовым рискам для компаний-гарантов

Национальный банк Украины (НБУ) предлагает обсудить обновленные обязательные нормативы и другие требования, ограничивающие риски по операциям с финансовыми активами компаний-гарантов.

Как сообщает пресс-служба НБУ, предложения содержат расширенный список обязательных экономических нормативов, которые должны выполнять предприятия-гаранты.

В частности, вместо трех компании-гарантов будут выполнять шесть нормативов. Появляются новые нормативы, обязательные к исполнению – норматив большого риска (Н4) и норматив качества активов (Н6).

Норматив большого риска (Н4) вводится для ограничения рисков гаранта, возникающих из-за невыполнения обязательств по отдельно взятому договору между гарантом и принципалом.

Выполнение норматива качества активов (Н6) необходимо для обеспечения постоянной поддержки на достаточном уровне высоколиквидных активов и своевременного выполнения гарантом всех обязательств.

Для большей точности норматив максимального риска на одного человека или связанных лиц (К2) предлагается разделить на отдельные нормативы – норматив максимального риска на одного человека (Н2) и норматив максимального риска на группу связанных лиц (Н3).

Также уточнены формулы, по которым производится расчет обязательных для гарантов нормативов, и изменены нормативные значения обязательных нормативов.

Кроме этого, введены дополнительные требования, ограничивающие риски по операциям с финансовыми активами гарантов. Так, гаранты будут обязаны иметь внутреннюю методику (положения) оценки существенных рисков предоставления гарантий. Гаранты также обязаны будут применять эффективные процедуры своевременного выявления, оценки, мониторинга, контроля и управления рисками.

Обновленные нормативы и требования вступят в силу с 1 сентября следующего года.

Компаниями-гарантами являются небанковские финансовые учреждения, имеющие одну из следующих лицензий:

– на ведение хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг (кроме профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг);

– на ведение хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг (кроме профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг), а именно на предоставление гарантий;

– на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг, а именно на предоставление гарантий.

Ранее сообщалось, что финансовые компании, которые имеют лицензию на предоставление гарантий (финансовые компании-гаранты) должны выполнять обязательные финансовые нормативы на ежедневной основе.