ПриватБанк могут продать в 2024 году за очень большую сумму — глава правления

Государственный ПриватБанк могут продать в 2024 году за очень большую сумму, если власти Украины примут окончательное решение о его приватизации.

Об этом 16 декабря в ходе гала-ивента "Украина и мир впереди 2022" заявил глава правления ПриватБанка Герхард Бьош, сообщает "НВ".

"Мы планируем провести приватизацию, если акционер окончательно примет такое решение, в 2024 году. Это не за горами. Время бежит очень быстро. Что касается цены, я думаю, что сейчас было бы слишком рано и непрофессионально давать публичную оценку", – отметил Бьош.

По его словам, учитывая результаты деятельности банка за последние годы, а также план на следующие три года, "это актив, который будет иметь очень высокую продажную цену".

Ранее в Национальном банке Украины сообщили, что ПриватБанк начнут готовить к продаже уже после окончания кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Как известно, ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года путем покупки 100% акций банка за 1 грн. Государство докапитализировало его на 155 млрд грн.

Ранее Нацбанк, ссылаясь на расследование компании Kroll, заявил, что экс-менеджмент и бывшие собственники ПриватБанка нанесли ущерб финансовому учреждению на сумму $5,5 млрд.

В Нацбанке заявили, что Kroll обнаружила целый ряд нарушений: финансирование бизнеса акционеров и связанных с ними лиц, отмывание денег, кредитование под "сомнительное обеспечение", фальсификацию отчетности.