UniCredit отказалась покупать российский банк из-за возможных санкций

Итальянская финансовая группа UniCredit отказалась от потенциального поглощения российского банка "Открытие" из-за эскалации напряженности вокруг Украины и угрозы санкций.

Как передает Financial Times, UniCredit ранее проявляла интерес к банку "Открытие", который является одним из крупнейших государственных кредиторов России.

По информации издания, исполнительный директор итальянской группы Андреа Орсель планировал повысить доходность российского банка.

"Учитывая геополитическую среду, мы решили выйти из соглашения", – заявил Орсель.

Перед этим на этой неделе Орсель принял участие в разговоре между итальянскими бизнесменами и президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить возможности итальянских компаний в РФ.

Напомним, в декабре 2021 года Европарламент принял резолюцию, которой призвал ввести жесткие санкции, если Россия решит начать полномасштабное вторжение в Украину.

Согласно документу, РФ отключат от международной системы SWIFT, а газопровод "Северный поток-2" заморозят.

Издание Bloomberg сообщало, что Белый дом и союзники США рассматривают торговые ограничения для России, которые будут введены, если президент РФ Владимир Путин продолжит агрессию против Украины. В частности, США планируют оставить РФ без IT-продукции.