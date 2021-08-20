30 років енергії перетворення: як з традиційної економіки постала новітня

Відеомарафон "30 років незалежності України: "Енергія перетворення триває!", який започаткувала Регіональна газова компанія (РГК), об’єднав відеоісторії про те, чим сьогодні знаний кожен із 20 регіонів присутності компанії. А також показав потенціал майбутнього розвитку країни — сучасні виробництва, які орієнтовані на європейські стандарти, на дбайливе ставлення до навколишнього середовища.

На цих підприємствах встановлено сучасне газоспоживче обладнання, що допомагає їм реалізовувати екополітику. Енергію, яка є основою зростання промислового потенціалу, упродовж десятків років доставляє підприємствам Регіональна газова компанія.

Рівненщина. Kronospan

Виробництво деревних плит

Деревообробний завод Kronospan — нове підприємство на Рівненщині, яке з’явилося завдяки іноземним інвестиціям. У його будівництво вклали 400 млн євро.

Підприємство сплачуватиме 350 млн грн податків і зборів, з них 25 млн грн підуть до місцевого бюджету для розвитку громад. На ньому працюють 400 місцевих жителів.

Продукція заводу відповідає міжнародним стандартам і користується попитом на світовому ринку.

У цехах встановили сертифіковане європейське обладнання, а фільтрувальні системи забезпечують виконання міжнародних екологічних норм.

"Рівнегаз" майже завершив газифікацію заводу. Тут працює найбільший в Україні 17-метровий вузол обліку газу.

Хмельниччина. Старокостянтинівський олійний завод

Виробництво олії

Ще один новий завод нещодавно відкрився у місті Старокостянтинові Хмельницької області. Це найбільше та найсучасніше в Європі підприємство компанії "Кернел".

На заводі виробляють олію найвищої якості, яку постачатимуть у понад 30 країн.

Працюватимуть із соняшником, соєю та рапсом. На підприємстві впроваджені європейські стандарти управління якістю, охорони праці та екології. У цехах встановили високотехнологічне обладнання, є комплекс очисних споруд.

Тут працює 12-метровий вузол обліку газу — один із найбільших в Україні та єдиний на Хмельниччині. Його виготовили на львівському заводі RGC Production спеціально для високотехнологічного газоспоживчого обладнання підприємства.

Дніпропетровщина. "Біосфера"

Виробництво товарів для дому

Сталий розвиток — це частина бізнес-стратегії корпорації "Біосфера", найбільшого виробника та дистриб’ютора товарів для дому та гігієни в Україні.

За 23 роки компанія перетворилася з локального стартапу на міжнародного гіганта, що експортує продукцію до країн Європи, Середньої та Центральної Азії, Південної Америки та Африки.

Щомісяця компанія продає 30 млн одиниць продукції. До складу корпорації входять чотири заводи: у місті Дніпро, у смт Летичів (Хмельницька область), у місті Фастів (Київська область) та у Таллінні (Естонія).

"Біосфера" першою в країні запустила виробництво біорозкладних пакетів для сміття.

А ще в асортиментну лінійку GoGreen входять ватні диски та палички з органічної бавовни, а також вологі серветки та туалетний папір, що розчиняються у воді.

Власний рециклінговий завод переробляє 100% відходів поліетилену, а це 700-800 тонн щомісяця.

Паливом для виробництва є природний газ, що допомагає корпорації реалізувати екологічні проєкти, зокрема виробництво з переробленого пластику.

Чернігівщина. "Добродія"

Виробництво пластівців із зернових культур

Дбайливе ставлення до природних ресурсів закладено у виробничі процеси заводу "Добродія Фудз" у селі Михайло-Коцюбинському на Чернігівщині — найбільшого в Європі підприємства з виготовлення пластівців із зернових культур.

Це виробництво замкненого циклу з власними полями, елеваторами, переробними цехами. Його запустили 2018 року на місці занедбаного комбікормового заводу.

Щороку тут виготовляють 12 тис. тонн пластівців. Свою продукцію завод експортує до 35 країн.

Щоб зберегти 95% користі зерна, виробничий процес складається із семи ступенів очищення та пропарювання артезіанською водою.

На підприємстві встановлена система очищення повітря. Сушать врожай у газифікованих зерносушарках, переробляють на швейцарському обладнанні без хімічного оброблення, а лушпиння не викидають, а використовують для опалення.

Житомирщина. "Органік Мілк"

Виробництво органічної молочної продукції

Завод Organic Milk, побудований 2013 року в селі Баранівцях Житомирської області на руїнах хлібозаводу, лідирує на ринку органічної продукції в Україні.

Він входить до складу вертикально інтегрованої компанії, що складається з чотирьох підприємств, які функціонують у сфері органічного рослинництва й тваринництва. Органічні параметри продукції підтверджені сертифікатами європейського та вітчизняного зразка.

Компанія "Органік Мілк" стала першою на вітчизняному ринку органічної молочної продукції, що здійснює свою діяльність в рамках продуктового ланцюжка від виробництва сировини до просування на ринку продукції.

95% працівників "Органік Мілк" є місцевими мешканцями. Щороку вони виготовляють майже 12 тис. тонн молочної продукції, яку виробляють з власної сировини. Для цього заводу необхідно приблизно 200 тис. куб. м газу.

Формування екологічно дружнього життєвого простору для нинішніх і майбутніх поколінь компанія вбачає своєю місією.

Волинь. "Едельвіка"

Виробництво вишиванок

Луцьке підприємство "Едельвіка" — це сімейна справа, тут бережуть давні родинні традиції, з яких складається унікальний код нації.

На фабриці виготовляють лляні та конопляні тканини, повертаючись до витоків українського національного вбрання. Основа колекцій — вишиванки. Це єдине в країні підприємство повного виробничого циклу.

За 27 років існування фабрика випустила 16 км тканини і понад 3 млн вишиванок, які продають в Україні та за кордон. Тканини, сорочки та сукні експортують до Італії, Чехії, Казахстану, Канади та інших країн.

Щороку 250 фахівців "Едельвіки" виготовляють більш як 1 млн м тканини та понад 150 тисяч вишиванок, аксесуарів та елементів декору.

Сучасне високотехнологічне обладнання підприємства не шкодить екології. Тут є випробувальна лабораторія та власна газова котельня з потужностями, економічно вигідними для сушильно-ширильних машин.

Також у проєкті "30 років незалежності України: "Енергія перетворення триває!" читайте про підприємства, побудовані на руїнах старих заводів, та про модернізовані заводи-гіганти — експортний потенціал країни.