30 років енергії перетворення: 21 історія про створення успішних сучасних виробництв

За 30 років незалежності в Україні постала нова економіка. Про те, наскільки масштабними є зміни, що відбулися у промисловому секторі країни, розповідає відеомарафон "30 років незалежності України: "Енергія перетворення триває!", який започаткувала Регіональна газова компанія (РГК).

У кожному з 20 регіонів присутності РГК фільмували історії про те, чим сьогодні знаний кожен із регіонів: про підприємства, побудовані з нуля, про нові сучасні виробництва, створені на руїнах заводів, про молоді компанії, які отримали інвестиції для розвитку.

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Також показан внесок у внесок внесок у розбудову економіки гігантів металургійної, хімічної та енергетичної галузей - традиційно пріоритетних для України. Ці знакові заводи, на яких провели модернізацію, постачають продукцію у десятки країн.

Всі ці промислові підприємства живить енергія, яку доставляють газорозподільні підприємства, які працюють під брендом РГК.

Динамічні перетворення

Сумська область. "Керамейя"

Завод по виготовленню клінкеру

Сучасний завод з виготовлення клінкеру "Керамейя" заснували в 2006 року за підтримки американського фонду прямих інвестицій Horіzon Capіtal. Це приклад стрімкого зростання українських підприємств: за рекордні три роки новачок на ринку став провідним вітчизняним виробником та експортером клінкеру.

Успішна історія "музичної цегли" країни почалася завдяки поєднанню енергії регіону: з будівництва на заводі унікальної газифікованої печі, однієї з найбільших у Європі.

Через 15 років після запуску виробництва "Керамейя" виробляє та реалізує 80% усього українського клінкеру.

Продукція заводу не тільки потіснила імпортну на локальному ринку, а й здобула визнання за кордоном. Експорт компанії сягнув 40%. Завод постачає клінкер до восьми країн, зокрема до Монголії, Литви, Польщі, Німеччини, таким чином беручи участь у створенні нового іміджу України.

Вінницька область. "Українське каолінове товариство"

За роки незалежності на Вінниччині побудували потужні промислові підприємства, де виробництво напряму залежить від енергоносіїв, зокрема від газопостачання. Один із прикладів такого виробництва — "Українське каолінове товариство" у Глухівцях.

Сьогодні продукцію підприємства знають за кордоном (каолін використовують під час виготовлення санітарних керамічних, порцелянових і фаянсових виробів, гумотехнічної продукції, для виробництва паперу, будівельних матеріалів, скловолокна тощо).

А створили підприємство на базі Глухівецького каолінового комбінату, побудованого 1901 року. У 2007-му завод став частиною всесвітньо відомої групи підприємств Quarzwerke Gruppe. Завдяки німецьким інвестиціям тут запустили дві сучасні виробничі лінії, у 2021 році планують завершити будівництво 3-ї виробничої лінії зі збагачення каоліну.

Зараз компанія виробляє понад 240 тис. тонн збагаченого каоліну на рік. Майже весь експортують у більш ніж 50 країн по всьому світу.

Івано-Франківськ. "Карпати"

Завод з виробництва комплектуючих для провідних брендів автомобілів

Історія державного підприємства "Виробниче об’єднання "Карпати" неординарна: від виробництва касетних магнітофонівдо комплектуючих для провідних брендів автомобілів.

Розвиток заводу, який заснували ще у 1977 році, збігся із розбудовою країни. В 1990-х роках його продукція втратила попит, проте він не зупинився, а, навпаки, отримав імпульс для розвитку.

У 2007 році тут розпочали виготовляти кабельно-провідникову продукцію для автомобілів провідних брендів, а саме для Volkswagen, Porsche та Mercedes. Нині — для Škoda, Opel та Audi.

Завод входить до рейтингу найкращих у Європі, а вся продукція відповідає вимогам ЄС.

Зараз на підприємстві працюють 8 цехів та майже 4 тис. людей. Під кожний проєкт фахівці готують виробничі цехи, які б відповідали вимогам та стандартам замовника. Для цього навіть здійснили реконструкцію системи газопостачання і встановили два шафорегуляторних пункти для забезпечення роботи дахової котельні.

Миколаїв. Порт "Ніка-Тера"

Порт "Ніка-Тера", перший в Україні приватний термінал, побудований без участі державних інвестицій, також демонструє трансформацію застарілого бізнесу в сучасний та перспективний.

Історія компанії, яка почалася 1995 році на місці, де колись була затока, — це і непрості дев’яності, і криза 2000-х, коли об’єми постачання падали у 5-10 разів.

Сьогодні порт забезпечений усіма ресурсами — матеріальними, інтелектуальними та фінансовими — завдяки інвестиціям Group DF Дмитра Фірташа.

Порт є лідером по потужностям одночасного зберігання зернових в Україні — понад пів мільйона тонн.

Порт має вісім причалів загальною довжиною майже 1900 метрів. Власні залізничні шляхи протяжністю понад 23 кілометри обслуговують 10 локомотивів. Він має дві власні сертифіковані лабораторії, оснащені найсучаснішим обладнанням, які ретельно перевіряють якість продукції.

На території порту працює зерносушарка, яка щороку доробляє 140 тис. тонн зерна. Газифікувати її допоміг "Миколаївгаз", завдяки цьому висока якість зерна зберігається довгий час. Планується реалізація нових проєктів — будівництво зовнішніх газових мереж та газифікація нових комплексів.

Чернівецька область. "УПГ-Інвест", ТМ "Сяйвір"

Зараз компанія "УПГ-Інвест" — перший в Україні професійний виробник індичого м'яса преміум-якості — почала свою діяльність в Чернівецької області в 2002 році.

Компанія "УПГ-Інвест", перший в Україні професійний виробник індичого м’яса преміум-якості, почала свою діяльність у Чернівецької області 2002 року.

Почали з того, що відбудували та переобладнали занедбану птахофабрику. "До 2002 року на цьому місці були руїни", — згадує керівник компанії Володимир Дзержицький. Потім, модернізуючи виробництво, газифікували всі потужності. Саме тоді з’явилася торговельна марка "Сяйвір", під якою компанія випускає свою продукцію.

За 19 років побудували 52 пташники з новітнім обладнанням в екологічно чистих регіонах Буковини та Прикарпаття.

Нині загальна площа виробничих комплексів становить 85 тис. кв. м, що дає можливість виробляти понад 15 тис. тонн відбірної індичатини на рік.

Компанія годує птицю кормами власного виробництва, які не містять хімічних домішок. Для відстеження якості розробили та запровадили власну систему контролю traceability system.

За невеликий проміжок часу вдалося налагодити постачання продукції не тільки до торговельних мереж в Україні, а й на європейський ринок та представити її на виставці в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Експортний потенціал країни

Запоріжжя. "Запоріжсталь"

"Запоріжсталь" — одне з найбільших промислових підприємств України, продукція якого користується попитом серед споживачів на внутрішньому ринку і більш ніж у 60 країнах. Сьогодні кожна п’ята тонна українського металу зроблена на цьому комбінаті.

Перероблення руди, аглодоменний переділ, виплавка сталі і виробництво сталевого прокату не обходяться без природного газу. Щороку завод споживає 200 млн куб. м природного газу, який доставляє "Запоріжгаз".

Тут багато уваги приділяють захисту довкілля і зараз вивчають досвід використання водню разом із природним газом. Це дозволить значно зменшити викиди в атмосферу. Регіональна газова компанія іще 2020 року розпочала реалізацію проєкту зеленої енергетики. Цього року Секретаріат єнергетичного співтовариства визнал його найбільшим дослідницьким проєктом.

Рівне. "Рівнеазот"

"Рівнеазот" OSTCHEM — один із найбільших заводів хімічної промисловості України. Він у переліку підприємств, що мають стратегічне значення для безпеки та економіки держави. Це одне із бюджетотвірних підприємств Рівного, тут працюють 2,5 тис. жителів області.

"Рівнеазот" — один із найбільших заводів хімічної промисловості України. Він у переліку підприємств, що мають стратегічне значення для безпеки та економіки держави. Це одне із бюджетотвірних підприємств Рівного, тут працюють 2,5 тис. жителів області.

На заводі застосовують новітні технології, усі процеси автоматизовані відповідно до міжнародних стандартів.

На підприємстві виробляють мінеральні добрива та адипінову кислоту. Наприкінці 1960-х природній газ тут використовують як сировину, виготовляючи два різновиди селітри: звичайну та вапняково-аміачну.

Добрива підприємства використовують не лише на полях України, а й у 40 країнах, куди завод експортує продукцію.

Дніпро. "Інтерпайп НТЗ"

"Інтерпайп НТЗ" — надпотужне підприємство Дніпропетровщини, яке дало свіжий імпульс для розвитку регіону, вийшовши на український та міжнародні ринки.

З конвеєра "Інтерпайп" виходять колеса, бандажі, осі та колісні пари для вантажного, пасажирського та локомотивного залізничного транспорту.

Трубна продукція експортується до 80 країн, а колісна — до 60. обсяг виробництва становить 385 тис. тон продукції на рік. На підприємстві працює більше 4 тис. співробітників.

Разом із газовою компанією "Дніпрогаз" підприємства реалізовували кілька проєктів зі скорочення обсягів споживання газу на виробництві. На "Інтерпайп НТЗ" встановлено єдиний в Україні ультразвуковий вузол обліку газу. Він має надточний облік та інноваційну конструкцію.

Кривий Ріг. Південний ГЗК

Південний гірничо-збагачувальний комбінат, який став першим підприємством у Криворізькому залізорудному басейні, що спеціалізується на видобутку і переробленні залізистих магнетитових кварцитів з отриманням залізорудного концентрату і доменного агломерату, і сьогодні залишається флагманом гірничорудної галузі України.

Південний гірничо-збагачувальний комбінат, який став першим підприємством у Криворізькому залізорудному басейні, що спеціалізується на видобутку і переробленні залізистих магнетитових кварцитів з отриманням залізорудного концентрату і доменного агломерату, і сьогодні залишається флагманом гірничорудної галузі України.

За 60 років на комбінаті видобули понад 1,5 млрд тонн залізорудної руди, виробили майже 740 млн тонн концентрату і понад 363 млн тонн агломерату. Зараз на підприємстві працюють 6 тыс. чоловік.

На ПГЗК уперше в галузі випробували нові типи буріння і провели короткоуповільнене підривання під час масових вибухів. Саме тут впровадили такі прогресивні рішення, як багатостадійна схема глибокого збагачення магнетитових кварцитів, принципово нова схема виробництва залізорудних окатишів, провели перші промислові випробування збагачення окислених руд тощо.

Харків. "Турбоатом"

"Турбоатом" — це флагман українського турбобудування, що виготовив 2 тис. турбін для чотирьох континентів. Турбіни заводу працюють на електростанціях 45 країн у Європі, Азії, Африці та Америці.

Складну наукомістку енергетичну продукцію виготовляють на унікальному обладнанні, і це неможливо зробити без енергоносіїв, зокрема без газу.