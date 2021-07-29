ТОП100 2 часа назад

ТОП-30 проектов устойчивого бизнеса

Кризисы последних лет дополнили список критериев успешного бизнеса еще одним показателем — устойчивостью

ТОП-30 проектов устойчивого бизнеса ТОП-30 проектов устойчивого бизнеса

Представьте себе 101-этажное здание: высота 439 метров и ветер со скоростью в десятки метров в секунду, который создает эффект аэродинамической трубы. Но это обычное напряжение конструкции. Другое дело — землетрясение, например, магнитудой 7 баллов. Одного такого толчка будет достаточно, чтобы устроить на самой верхушке карусель, которая может стать последней для всех жителей небоскреба. Чтобы такого не случилось, устанавливают специальные маятники, которые уравновешивают любые критические колебания. Те, кто бывал в центре технологического Китая — на Тайване, узнали из описания легендарный деловой центр TAIPEI 101, который был открыт в 2004 году сразу же с титулом самого высокого здания в мире. За два года здание выдержало свое первое землетрясение и стало символом самого устойчивого строения в Азии.

Подобные маятники позволяют выдержать потрясения и крупнейшим компаниям. Устойчивости бизнесу придают масштабные социальные инициативы.

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Журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" выбрал 30 лучших проектов украинских компаний из разных отраслей. Свести такие проекты в какой-то стройный рейтинг непросто — они все отличаются параметрами и стандартами.

При отборе лучших проектов мы учитывали такие критерии, как масштабность проекта, вложенные в него инвестиции, количество участников и долгосрочность влияния.

ТОП-30 проектов устойчивого бизнеса

Компания Проект
МЕТИНВЕСТ Создание полноценного горно-металлургического университета
UFUTURE Построение экосистемы инновационного парка UNIT.City
КЕРНЕЛ Проекты по генерации возобновляемой энергии на маслоэкстракционных заводах
ИНТЕРПАЙП Инновационный электросталеплавильный комплекс "Интерпайп Сталь"
АСТАРТА Комплексная операционная система IT-решений AgriChain
НОВАЯ ПОЧТА Проекты по поддержке 13 целей устойчивого развития ООН, в том числе популяризация спорта и поддержка малого и среднего бизнеса
STARLIGHTMEDIA Проекты по гендерному равенству в компании и создание новой корпоративной культуры
ДАНОН В УКРАИНЕ Проект "Ноль отходов на полигон" и инициативы по поддержке фермерских хозяйств технологиями
CREDIT AGRICOLE BANK Стратегическая программа корпоративной социальной ответственности We Care!
УКРГАЗБАНК Кредитные проекты по финансированию альтернативной энергетики Кредитные проекты по финансированию альтернативной энергетики 
COCA-COLA HBC UKRAINE Онлайн-платформа іLearn для подготовки к внешнему независимому оцениванию
WOG Экоплатформа "До природи з добром" и переработка отходов
АКАДЕМИЯ ДТЭК, YASNO Академия ДТЭК: проект по сотрудничеству с 23 государственными вузами
и развитие проектов дуального образования.
Yasno: энергоэффективные наборы и "зеленые" решения для населения, которые помогают оптимизировать потребление электроэнергии
ТЕДИС УКРАИНА Национальный проект "Творим добро" по поддержке одиноких пожилых людей
TECHIIA Благотворительный проект "Возвращение к жизни" по реабилитации и социализации детей, победивших онкологические заболевания
УКРГАЗВИДОБУВАННЯ (ГРУППА НАФТОГАЗ) Конкурс грантов "Енергія розвитку", который сейчас реализуется в 240 территориальных общинах
ZAMMLER Стратегия компании по завоеванию международных рынков и установлению новых стандартов качества
ЕРАМ Образовательный проект eKids по обучению подростков основам программирования
WINNER GROUP UKRAINE Проекты КСО, экологические проекты и инициативы по поддержке медработников
AB INBEV EFES Экологические проекты и использование "зеленой" электроэнергетики
PHILIP MORRIS UKRAINE Проект по переводу 40% производства на альтернативные источники энергии
AVA GROUP Система Profeed, которая позволяет сделать животноводство более эффективным
КИЕВСТАР Социальный проект "Смартфон для родителей", позволяющий повысить уровень цифровой грамотности среди взрослых
БРОКАРД УКРАИНА Социальные инициативы по поддержке добровольцев и благотворительных фондов
КОНТИНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ГРУП Проект "Карта пчеловода", который позволяет защитить насекомых и пчеловодов во время обработки посевов
ELECTROLUX Проекты по переходу на альтернативные виды энергии, проект Like a Chef по поддержке детей из неблагополучных семей
БИОСФЕРА Проект рециклинговой компании "Полигрин" по переработке отходов полиэтилена
CARLSBERG UKRAINE С 2017 года Carlsberg Ukraine участвует в реализации глобальной программы по устойчивому развитию Carlsberg Group "ЦЕЛЬ 4НОЛЯ: вместе ради будущего"
L’ORÉAL Проекты по защите и расширению прав женщин
Parimatch Foundation Программы "Новая физическая культура" и "Спортивный наставник", а также проект "Так, я можу!"

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