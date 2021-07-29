Представьте себе 101-этажное здание: высота 439 метров и ветер со скоростью в десятки метров в секунду, который создает эффект аэродинамической трубы. Но это обычное напряжение конструкции. Другое дело — землетрясение, например, магнитудой 7 баллов. Одного такого толчка будет достаточно, чтобы устроить на самой верхушке карусель, которая может стать последней для всех жителей небоскреба. Чтобы такого не случилось, устанавливают специальные маятники, которые уравновешивают любые критические колебания. Те, кто бывал в центре технологического Китая — на Тайване, узнали из описания легендарный деловой центр TAIPEI 101, который был открыт в 2004 году сразу же с титулом самого высокого здания в мире. За два года здание выдержало свое первое землетрясение и стало символом самого устойчивого строения в Азии.

Подобные маятники позволяют выдержать потрясения и крупнейшим компаниям. Устойчивости бизнесу придают масштабные социальные инициативы.

Журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" выбрал 30 лучших проектов украинских компаний из разных отраслей. Свести такие проекты в какой-то стройный рейтинг непросто — они все отличаются параметрами и стандартами.

При отборе лучших проектов мы учитывали такие критерии, как масштабность проекта, вложенные в него инвестиции, количество участников и долгосрочность влияния.

ТОП-30 проектов устойчивого бизнеса