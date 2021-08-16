5 причин, почему вашему бизнесу выгодно соблюдать принципы устойчивого развития

Устойчивое развитие — концепция достижения лучшего и более устойчивого будущего для всех. В мире большого бизнеса об этом говорят все. О практической пользе — немногие. Соблюдение принципов устойчивого развития больше воспринимается как обязанность, навязанная международным сообществом. Но если это и правда, то лишь очень отчасти.

В этом тексте я приведу примеры и исследования, которые подтверждают: приверженность принципам устойчивого развития более чем благоприятно сказывается на бизнесе.

Концепция устойчивого развития — как равносторонний треугольник — стоит на 3 точках: экономической, экологической и социальной.

В сентябре 2015 года ООН приняла резолюцию "Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года". В нее вошли 17 целей устойчивого развития. Среди них:

полная ликвидация бедности, голода;

обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию;

обеспечение качественного образования;

рациональное использование ресурсов;

доступ к недорогостоящим, надежным источникам энергии для всех;

снижение уровня неравенства;

обеспечение безопасности городов.

Звучит как лозунг "за все хорошее и против всего плохого". В самом деле, что можно сказать против целей, достижение которых должно сделать мир лучше, комфортнее, справедливее? Но давайте присмотримся, что же дает предпринимателю соблюдение принципов.

Средний чек растет.

Люди готовы платить больше за эко-френдли продукт. Согласно исследованиям, миллениалы более чем вдвое чаще, чем бейби-бумеры (75% против 34%), декларируют смену потребительских привычек с целью уменьшить свое воздействие на окружающую среду. Как следствие, они готовы платить больше за изготовленные из натуральных ингредиентов продукты (90% против 61%). Также они готовы покупать услуги у социально ответственных компаний (80% против 48%).

Это, к примеру, давно поняли в H&M. В их магазинах можно получить информацию о том, из какого переработанного материала произведено изделие. Компания планирует рассказывать, как улучшает условия труда, рационально работает с водой и другими ресурсами. А еще учит клиентов обращаться с одеждой так, чтобы не причинять вреда окружающей среде.

На фоне мирового беспокойства за планету следование экотренду привлекает дополнительную аудиторию. Людям уже не хочется покупать — им нужно ощущение приобщения к чему-то значимому для мира.

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Расходы сокращаются.

В 2005 году компания Walmart одним из приоритетов определила переход на полностью возобновляемые источники энергии и безотходность. Также они сфокусировались на продаже товаров, которые не вредят людям и окружающей среде. Исходя из этого в действующие контракты были внесены изменения, а новых партнеров выбирали по новым критериям.

Спустя 7 лет Walmart констатировал экономию в размере $231 млн за счет эффективного управления отходами и их вторичной переработки. К этому они собирались добавить $150 млн благодаря проектам в области возобновляемых источников энергии и программе безотходности.

В 2011 году компания McKinsey провела опрос среди топ-менеджеров почти 2000 предприятий из разных регионов и сфер. 33% респондентов констатировали: внедряют принципы устойчивого развития по причине повышения операционной эффективности и снижения затрат. Годом ранее таковых было только 19%. Репутационные выгоды заняли второе место — 32% опрошенных указали ее главной причиной.

NYU Stern School of Business исследовала зависимость финансовых показателей компаний от того, насколько они внедряют политику устойчивого развития. В фокусе — отчеты с 2015-го по 2020 год.

Так, 59% участников исследования констатируют улучшение или стабильность результатов по сравнению с традиционными инвестиционными подходами. И лишь 14% декларируют отрицательный финансовый результат нововведений.

Талантливые специалисты к вам более лояльны.

Этот пункт похож на первый. Ваши сотрудники и клиенты уже принадлежат или скоро будут принадлежать к одному поколению. Молодые люди ищут работу со смыслом, работу, которая несет ценность обществу. Лучшие таланты ищут работодателей, у которых есть четкое видение своего вклада в мировую экономику и устойчивость. Внедрение одной или нескольких целей, обозначенных ООН, позволяет привлекать и удерживать таланты.

Опубликованные в 2019 году данные показывают: 70% трудоспособных американцев из 1000 опрошенных принимают решение, остаться ли в компании, исходя из наличия у нее четкого плана устойчивого развития. Они не хотят просто зарабатывать деньги работодателю.

Более трети заявили, что уделяют работе больше времени и усилий из-за политики устойчивого развития своего работодателя. Еще 30% заявили, что в прошлом они увольнялись с работы из-за отсутствия у компании плана устойчивого развития.

Мы в TECHIIA, к примеру, четко прописали ценности и принципы обращения с сотрудниками, клиентами, природой. А еще органично пришли к вопросам здоровья и благополучия регионов, в которых работаем. Самые высоконагруженные медицинские центры мы усиливаем современным оборудованием.

Мы точно ничего не экономим и не увеличиваем средний чек. Это просто часть нашей политики социальной ответственности. Но многие наши сотрудники признаются, что именно наши некоммерческие проекты были важным фактором при выборе работодателя.

А так как в любой стране бизнес тесно взаимодействует с государством, то налицо еще два фактора, которые я приведу ниже.

Местные чиновники относятся серьезнее.

Компания, которая стала частью экосистемы региона, которая официально вложила миллионы в инфраструктурные государственные объекты (например, больницы), получает содействие. Общественная польза дает бизнесу дополнительные очки в репутацию не только среди населения и сотрудников, но и у государственной машины.

Компания-новичок с несформированной репутацией получит более холодное обращение. Если вы, к примеру, захотите построить какой-то объект, то при прочих равных выберут тех, кто систематически вел работу по благоустройству города.

Стоимость страховки ниже, а получение виз упрощается.

Тут все просто: если о компании ничего неизвестно, страховая присвоит ей высокие рисковые коэффициенты. Если же бизнес на территориях присутствия "бросил корни" в виде проектов, которые согласуются с целями ООН, его воспринимают как надежного партнера.

Другое упрощение связано с получением виз. Сотрудники посольств мониторят работодателей-аппликантов. Если компания адекватно проявляется в публичном пространстве, работает законно, вносит заметный вклад в развитие страны, то rendez-vous с офицером будет быстрым и приятным.

Все пересказанные выше преимущества невозможны без своевременной подачи документов, соблюдения законов, грамотной работы с информационным полем.

Проекты устойчивого развития облегчают жизнь, ускоряют переговоры и некоторые "бумажные" процессы. Они говорят о взрослости компании и притягивают партнеров и клиентов, которым близко такое мировоззрение. Это опора вашего бизнеса и в конечном итоге улучшение мира — реальное, а не теоретическое.