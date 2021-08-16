5 причин, почему вашему бизнесу выгодно соблюдать принципы устойчивого развития

Устойчивое развитие — концепция достижения лучшего и более устойчивого будущего для всех. В мире большого бизнеса об этом говорят все. О практической пользе — немногие. Соблюдение принципов устойчивого развития больше воспринимается как обязанность, навязанная международным сообществом. Но если это и правда, то лишь очень отчасти.
В этом тексте я приведу примеры и исследования, которые подтверждают: приверженность принципам устойчивого развития более чем благоприятно сказывается на бизнесе.
Концепция устойчивого развития — как равносторонний треугольник — стоит на 3 точках: экономической, экологической и социальной.
В сентябре 2015 года ООН приняла резолюцию "Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года". В нее вошли 17 целей устойчивого развития. Среди них:
- полная ликвидация бедности, голода;
- обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию;
- обеспечение качественного образования;
- рациональное использование ресурсов;
- доступ к недорогостоящим, надежным источникам энергии для всех;
- снижение уровня неравенства;
- обеспечение безопасности городов.
Звучит как лозунг "за все хорошее и против всего плохого". В самом деле, что можно сказать против целей, достижение которых должно сделать мир лучше, комфортнее, справедливее? Но давайте присмотримся, что же дает предпринимателю соблюдение принципов.
- Средний чек растет.
Люди готовы платить больше за эко-френдли продукт. Согласно исследованиям, миллениалы более чем вдвое чаще, чем бейби-бумеры (75% против 34%), декларируют смену потребительских привычек с целью уменьшить свое воздействие на окружающую среду. Как следствие, они готовы платить больше за изготовленные из натуральных ингредиентов продукты (90% против 61%). Также они готовы покупать услуги у социально ответственных компаний (80% против 48%).
Это, к примеру, давно поняли в H&M. В их магазинах можно получить информацию о том, из какого переработанного материала произведено изделие. Компания планирует рассказывать, как улучшает условия труда, рационально работает с водой и другими ресурсами. А еще учит клиентов обращаться с одеждой так, чтобы не причинять вреда окружающей среде.
На фоне мирового беспокойства за планету следование экотренду привлекает дополнительную аудиторию. Людям уже не хочется покупать — им нужно ощущение приобщения к чему-то значимому для мира.
- Расходы сокращаются.
В 2005 году компания Walmart одним из приоритетов определила переход на полностью возобновляемые источники энергии и безотходность. Также они сфокусировались на продаже товаров, которые не вредят людям и окружающей среде. Исходя из этого в действующие контракты были внесены изменения, а новых партнеров выбирали по новым критериям.
Спустя 7 лет Walmart констатировал экономию в размере $231 млн за счет эффективного управления отходами и их вторичной переработки. К этому они собирались добавить $150 млн благодаря проектам в области возобновляемых источников энергии и программе безотходности.
В 2011 году компания McKinsey провела опрос среди топ-менеджеров почти 2000 предприятий из разных регионов и сфер. 33% респондентов констатировали: внедряют принципы устойчивого развития по причине повышения операционной эффективности и снижения затрат. Годом ранее таковых было только 19%. Репутационные выгоды заняли второе место — 32% опрошенных указали ее главной причиной.
NYU Stern School of Business исследовала зависимость финансовых показателей компаний от того, насколько они внедряют политику устойчивого развития. В фокусе — отчеты с 2015-го по 2020 год.
Так, 59% участников исследования констатируют улучшение или стабильность результатов по сравнению с традиционными инвестиционными подходами. И лишь 14% декларируют отрицательный финансовый результат нововведений.
- Талантливые специалисты к вам более лояльны.
Этот пункт похож на первый. Ваши сотрудники и клиенты уже принадлежат или скоро будут принадлежать к одному поколению. Молодые люди ищут работу со смыслом, работу, которая несет ценность обществу. Лучшие таланты ищут работодателей, у которых есть четкое видение своего вклада в мировую экономику и устойчивость. Внедрение одной или нескольких целей, обозначенных ООН, позволяет привлекать и удерживать таланты.
Опубликованные в 2019 году данные показывают: 70% трудоспособных американцев из 1000 опрошенных принимают решение, остаться ли в компании, исходя из наличия у нее четкого плана устойчивого развития. Они не хотят просто зарабатывать деньги работодателю.
Более трети заявили, что уделяют работе больше времени и усилий из-за политики устойчивого развития своего работодателя. Еще 30% заявили, что в прошлом они увольнялись с работы из-за отсутствия у компании плана устойчивого развития.
Мы в TECHIIA, к примеру, четко прописали ценности и принципы обращения с сотрудниками, клиентами, природой. А еще органично пришли к вопросам здоровья и благополучия регионов, в которых работаем. Самые высоконагруженные медицинские центры мы усиливаем современным оборудованием.
Мы точно ничего не экономим и не увеличиваем средний чек. Это просто часть нашей политики социальной ответственности. Но многие наши сотрудники признаются, что именно наши некоммерческие проекты были важным фактором при выборе работодателя.
А так как в любой стране бизнес тесно взаимодействует с государством, то налицо еще два фактора, которые я приведу ниже.
- Местные чиновники относятся серьезнее.
Компания, которая стала частью экосистемы региона, которая официально вложила миллионы в инфраструктурные государственные объекты (например, больницы), получает содействие. Общественная польза дает бизнесу дополнительные очки в репутацию не только среди населения и сотрудников, но и у государственной машины.
Компания-новичок с несформированной репутацией получит более холодное обращение. Если вы, к примеру, захотите построить какой-то объект, то при прочих равных выберут тех, кто систематически вел работу по благоустройству города.
- Стоимость страховки ниже, а получение виз упрощается.
Тут все просто: если о компании ничего неизвестно, страховая присвоит ей высокие рисковые коэффициенты. Если же бизнес на территориях присутствия "бросил корни" в виде проектов, которые согласуются с целями ООН, его воспринимают как надежного партнера.
Другое упрощение связано с получением виз. Сотрудники посольств мониторят работодателей-аппликантов. Если компания адекватно проявляется в публичном пространстве, работает законно, вносит заметный вклад в развитие страны, то rendez-vous с офицером будет быстрым и приятным.
Все пересказанные выше преимущества невозможны без своевременной подачи документов, соблюдения законов, грамотной работы с информационным полем.
Проекты устойчивого развития облегчают жизнь, ускоряют переговоры и некоторые "бумажные" процессы. Они говорят о взрослости компании и притягивают партнеров и клиентов, которым близко такое мировоззрение. Это опора вашего бизнеса и в конечном итоге улучшение мира — реальное, а не теоретическое.