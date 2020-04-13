Потребрынки 1 час назад

AB InBev Efes Украина запускает новый сидр "Де Сад"

Напиток изготовлен из украинского сырья по европейской технологии — в составе такие сорта яблок, как "Белый налив", "Папировка, "Кальвиль Снежный"

AB InBev Efes Украина запускает новый сидр "Де Сад" AB InBev Efes Украина запускает новый сидр "Де Сад"
Фото: Beertechdrinks

Компания AB InBev Efes приготовила новинку для украинских потребителей — запуск бренда "Де Сад". Это первый сидр в портфолио компании.

Об этом сообщили в компании.

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"Де Сад" будет представлен тремя вкусами: классический яблочный: 4,9% алкоголя в формате бутылки 0,45 л, металлической банки 0,5 л и ПЭТ объёмом 0,9 л; яблочный сухой (аналог Brut) с меньшим количеством сахара: 6,7% алкоголя в формате бутылки 0,45 л и металлической банки объёмом 0,5 л; грушевый: 4,9% алкоголя в формате бутылки 0,45 л.

Сидр "Де Сад" родом из Западной Украины, где выращивают сидровые сорта яблок, используемые для приготовления мягкого слабоалкогольного напитка. Напиток производится из концентрированного сока путем естественного брожения.

В пресс-службе компании сообщают, что "цвет сидра меняется от светло-соломенного до янтарного благодаря использованию натуральных фруктов. В состав яблочного сидра входят такие сорта, как "Белый налив", "Папировка", "Кальвиль снежный". 

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Напиток производится на харьковском заводе "Рогань" и в ближайшее время будет доступен в продаже по всей территории Украины.

Напомним, что на киевском арт-заводе "Платформа" в разгар карантина откроют пивоварню.

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