Аэропорт "Житомир" принял первый международный рейс: самолет прибыл из США (ФОТО)

В международном пункте пропуска аэропорта "Житомир" 12 августа 2021 года был оформлен первый самолет.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

Указано, что первый самолет, который оформили украинские пограничники, прибыл из США.

Как отмечается, на борту находилось двое граждан Украины.

Известно, что самолет примет участие в KOROLОV AVIA FEST 2021, который пройдет в Житомире.

Напомним, аэропорт "Житомир" открыли в 1939 году, однако после 1990 года он перестал принимать рейсы, из-за чего в 2011 году у него забрали Сертификат гражданского аэропорта.

Восстановить сертификат удалось в 2015 году, а в 2016 году аэропорт принял первый (технический) рейс после 25 лет простоя.

Как сообщалось, в 2020 году аэропорт получил разрешение на принятие международных рейсов.

На заседании 30 июня 2021 года Кабинет министров принял распоряжение об открытии пункта пропуска через государственную границу в аэропорту "Житомир", что должно было позволить воздушной гавани принимать международные рейсы.

Напомним, 16 июля 2021 года новая взлетно-посадочная полоса аэропорта "Одесса" приняла свой первый борт. Это — первая взлетно-посадочная полоса, построенная в Украине за последние 10 лет.