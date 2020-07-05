Коронакризис: Air France уволит 17,5% от всего штата сотрудников до конца 2022 года

Французская авиакомпания Air France объявила о планах сократить до конца 2022 года 7580 рабочих мест, что составляет 17,5% от всего штата.

Об этом со ссылкой на уведомление компании сообщает CNN Business.

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Согласно сообщению, в это число входят 1020 рабочих мест в региональном французском авиаперевозчике HOP! — дочерней компании Air France. В частности, там доля сокращений составит почти половину штата.

При этом авиакомпания оценила свои ежедневные потери в разгар пандемии коронавируса в 15 млн евро.

Указано, что Air France не ожидает предыдущего объема авиаперевозок до 2024 года.

"Восстановление, по-видимому, будет медленным из-за неопределенности в ситуации со здравоохранением, отменой ограничений на поездки и изменением коммерческого спроса", — говорится в заявлении Air France.

Напомним, в начале мая Европейская комиссия утвердила оказание Францией государственной поддержки авиакомпании Air France на сумму 7 млрд евро в связи с эпидемией COVID-19.

Ранее сообщалось, что комиссия Госавиаслужбы по рассмотрению вопросов относительно прав на эксплуатацию воздушных линий на своем заседании 26 июня отказала авиакомпании SkyUp Airlines во всех заявках на новые международные направления.