Александр Ильин, финансовый директор компании UKRAVIT, о хорошем плохом полицейском

Какие вызовы сейчас стоят перед финансовым директором крупной компании? Каким требованиям надо соответствовать и что должно быть показателем эффективности работы CFO?

Глобализация экономики и существенное усиление конкуренции на рынке привели к тому, что функции финансового директора значительно эволюционировали. CFO все больше интегрируются во все аспекты деятельности компании: в стратегическое планирование, реинжиниринг, или, как я бы это назвал, "дизайн" бизнес-процессов. Фактически после CEO финансовый директор является вторым человеком в компании, он владеет всей информацией обо всем происходящем.

Говорить о классических функциях финдиректора — это сегодня архаизм. Мы живем в мире, в котором все очень быстро меняется. Финансовый директор должен уметь оцифровать любой процесс, происходящий в компании. Получение достоверных данных ускоряет принятие решений и повышает их качество.

В чем особенность работы финдиректора в аграрной компании?

Мне кажется, что каких-либо глобальных различий в работе СFO в разных компаниях нет. Базовый функционал не сильно зависит от отрасли, отличаться могут только затраты времени. Возможно, в агрокомплексе требуется чуть больше внимания уделять обеспечению недорогими финансовыми ресурсами, потому как наши клиенты обычно оплачивают продукцию уже после сбора и реализации урожая.

Привлечение ресурса — возможность показать свой талант как финансиста. И цена ресурса, и сроки привлечения — все это результат системного подхода. Все начинается с правильного представления компании кредитору, удачных переговоров и исключения из этого процесса отягчающих бюрократических процедур.

Какие существуют фирменные рецепты управления финансовым хозяйством? Какие специальные методики или программные комплексы использует компания?

Часто финансовому директору приходится играть роль плохого полицейского. Это необходимо. Даже если в компании все хорошо и показатели соответствуют ожидаемым, никто не должен пребывать в теплой ванне. При поиске путей по усилению внутренней эффективности надо обращать внимание на самые "некомфортные" зоны.

Основным вызовом становится построение прозрачной системы принятия решений с понятными точками контроля. Так легче очертить круг "хранителей процесса" — фигур, ответственных за результат.

Опишите, пожалуйста, кейс, как правильная финансовая политика улучшила экономику компании?

Работа финансиста не так романтична. Скрупулезное совершенствование процессов, направленных на повышение эффективности, анализ текущих отклонений и прочая постоянная системная работа в долгосрочной перспективе приводят к результату. Но сам результат часто инертен. И здесь главное не опускать руки раньше времени. Не стоит поддаваться иллюзии, что много времени тратится впустую, результат обязательно наступает.

В качестве примера могу привести нашу финансовую программу UKRAVIT Finance. В 2018 году, когда продукт был представлен рынку, у нас были только единичные сделки, а через год эти сделки составили 12-15% от объе­ма продаж. В 2020 году мы планируем выйти минимум на 20-25%.

Какие правила вы могли бы выделить для себя и ваших коллег для безопасной работы с финансами в агросекторе во время турбулентной экономики?

Сегодня нельзя полагаться на какие-то цикличные вещи, даже если они повторялись в течение длительного периода. Например, поведение курса USD/UAH. На протяжении последних лет гривна ослабевала в последнем квартале года. На украинскую валюту давил импорт энергоресурсов, бюджетные выплаты и многое другое. И что же мы видим в этом году?..

На самом деле правил немного. Для достижения эффективности стоит, как в игре в шахматы, просчитать максимальное количество вариантов развития событий. Тогда у тебя появится возможность реагировать на изменения быстрее, чем твои конкуренты. Да и стресс-тесты, которые позволят более грамотно сформировать резервы, для компании никто не отменял.

Как компания отвечает на последние тренды в экономике и финансах? К примеру, можно ли вашу финансовую программу назвать ответом на один из трендов, когда финансовые процессы упрощаются?

Несомненно. UKRAVIT Finance создавалась в первую очередь в ответ на потребность наших клиентов. Нашей целью стало привлечение доступного и недорогого финансирования в течение операционного цикла клиента. И все это по возможности с упрощенной моделью обеспечения в виде аграрных расписок.

В дальнейшем продукт эволюционировал, покрывая возникающие запросы клиентов: увеличение срока кредитования до года, создание собственного трейдинга для расчета продукцией, введение с 2020 года возможности беззалогового кредитования. Максимально быстрая реакция на потребности клиента — вот в чем мы видим рецепт успеха среди потребителей нашей продукции.