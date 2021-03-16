Александр МакУортер, Citi в Украине: "Мы тут не за быстрыми деньгами, мы строим отношения"

Ваш банк считается одним из самых надежных. Что гарантирует такую высокую степень надежности и каковы ее критерии?

Конечно, есть стандартные банковские критерии, такие как достаточный уровень капитализации и ликвидности, однако не менее важным является корпоративная культура. Это хорошо видно из более чем 200-летней истории Citi. Наша глобальная миссия — способствовать росту и экономическому прогрессу, поэтому все, что мы делаем, находится в интересах наших клиентов не в краткосрочной, а в долгосрочной перспективе. Мы мыслим таким образом и сосредоточены на своей ответственности перед клиентами, соблюдая стандарты отрасли и регуляторные требования, именно поэтому оставаться надежным банком нам несложно.

Какие ваши наиболее значимые достижения за последние два года?

Стоит говорить о двух периодах: до и после наступления эпохи коронавируса. Для нашего банка 2019-й оказался успешным: мы стали обслуживать новых клиентов и помогли привлечь дополнительные инвестиции в страну. Например, с мая 2019-го Citi выступает в качестве оператора счета в ценных бумагах Clearstream, который открыт в депозитарии НБУ, и банка, обслуживающего корреспондентский счет Clearstream по операциям с денежными средствами. Для нас честь помогать в привлечении международного инвестиционного сообщества на украинский рынок, равно как и помогать рынку увеличивать его ликвидность, одновременно снижая стоимость государственных займов.

С началом пандемии для нас чрезвычайно важно было грамотно расставить приоритеты. У Citi они остались прежними: благополучие и безопасность наших сотрудников, обеспечение бесперебойного сервиса для клиентов, а также поддержка общества, в котором мы работаем. Более 90% нашей команды перешло на удаленный режим работы. Тем не менее, мы сохранили полноценное обслуживание клиентов, обеспечивая при этом максимально безопасные условия работы для сотрудников и предлагая необходимые решения для клиентов, в том числе цифровые. Речь идет почти о 500 клиентах в Украине, в том числе из госсектора, представителях международных корпораций, работающих в стране, ведущих украинских компаний и зарубежных инвесторах. Мы поддерживаем их в этот непростой период и предоставляем полный набор услуг. Более того, мы увеличили клиентскую базу и количество персонала за это время.

Чтобы поддержать сотрудников, которые могли столкнуться с финансовыми трудностями из-за ситуации, вызванной коронавирусом, Citi в Украине сделал специальную одноразовую выплату для 26% сотрудников в стране. Это было сделано в рамках глобальной инициативы Citi, направленной на 75 тыс. сотрудников по всему миру.

Citi в Украине также поддержал ЮНИСЕФ и БФ "Пацієнти України" на общую сумму $60 тыс. Эти средства пошли на закупку оборудования и защитных средств более чем для 20 украинских больниц.

Мы всегда готовились к различным сценариям, пусть даже и отличных от ситуации с коронавирусом, поэтому знали, как принимать решения и приоритизировать задачи. Да, это несет в себе определенный вызов, но мы выходим из этой ситуации еще более устойчивыми, цифровыми и гибкими.

Эксперты считают, что глобальные компании с такой историей и традициями, как ваша, являются носителями уникальной экспертизы и корпоративной культуры. Могут ли такие тонкие вещи стать рыночным преимуществом во время работы на молодых рынках?

На новых рынках опыт и корпоративная культура действительно пригодятся. В то же время критически важно найти баланс между культурой и изменениями. Жизненно необходимо предлагать инновационные решения и быть динамичными, независимо от того, сколько вы уже работаете на рынке. Коронавирус, опять же, это подтвердил.

Какие компетенции должны быть у эффективного финансиста во время кризиса?

Думаю, на первом месте стоит умение адаптироваться. Кроме того, важно сохранять любознательность, стремиться понять, что происходит вокруг. Важно также ставить себя на место клиентов, понимать их потребности как свои и знать, как вы можете помочь их бизнесу. Возможно, в краткосрочной перспективе это обойдется вам в копеечку. Но мы здесь не за быстрыми деньгами — мы строим отношения.

Какие тренды влияют на вашу индустрию и на компанию в частности?

Без сомнений, диджитализация. Мы на протяжении многих лет используем технологические инструменты и решения. Пандемия только стимулирует продолжать эту работу и предоставлять новые цифровые возможности нашим клиентам. Citi много инвестирует в это направление, в том числе в Украине.

Во-вторых, коммуникация. Кризис повлиял на всех и каждого, поэтому мы сосредоточились на обмене опытом в нашей глобальной сети, ведь только физически Citi присутствует в около 100 странах. Обмен знаниями, экспертизой, лучшими практиками позволяет нам приносить мировой опыт в Украину, и мы выводим лучшие украинские кейсы на международный уровень. Так мы вносим свой вклад в глобальное сообщество, а значит, предоставляем лучший сервис нашим клиентам.

Какие решения были внедрены в компании в последнее время?

Отмечу, что Citi был признан лучшим корпоративным/институциональным цифровым банком в Украине по версии Global Finance World’s Best Digital Bank Awards 2020. Диджитал — это не что-то новое для нас, наши клиенты все чаще ждут от нас цифровых решений. Вот лишь несколько примеров. Мы значительно расширили использование квалифицированной цифровой подписи, к ней прибегают вместо подачи множества бумажных документов.

Кроме того, мы предлагаем клиентам возможность электронного заключения внешнеэкономического договора между ними и их партнерами, чтобы помочь бизнесу в новых реалиях. Также у нас есть CitiFX Pulse — цифровая платформа обмена валюты для корпоративных клиентов — и многие другие цифровые решения, которые отвечают на запросы клиентов.

Каким видите будущее банковской отрасли? Какие у Citi планы на ближайшее время?

Уверен, что впереди много возможностей. Мы растем, когда растут наши клиенты. Думаю, компании будут заинтересованы в хеджировании рисков, связанных с биржевыми товарами и курсами валют. Новые банковские продукты позволят бизнесам лучше управлять своими денежными потоками, прогнозировать доходы, иметь более простой доступ к капиталу. В будущем нас ждет значительный рост, связанный с законодательством о деривативах и либерализацией валютного контроля в стране.

У Citi планы не менее амбициозные. Конечно, все будет становиться еще более цифровым, все больше людей станут работать не только из офиса. Мы же будем еще более гибкими и так сможем достичь большего.

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