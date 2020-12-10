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Алена Андроникова, СЕО Moneyveo о финансовой инклюзии, инновациях и подходе к лидерству

Сегодня Moneyveo активно разрабатывает прорывные решения, меняющие стандарты в fintech

Алена Андроникова, CEO Moneyveo Алена Андроникова, CEO Moneyveo
Алена Андроникова, CEO Moneyveo

Какие тренды влияют на отрасль в целом и на вашу компанию в частности? Какие вызовы стоят перед Moneyveo и как вы намерены их решать?

Тренд, определяющий реальность бизнеса сейчас, — это умение компании адаптироваться к быстро меняющимся условиям пандемии, карантина и т. д. Нам пришлось ужесточить скоринг, и вместе с тем мы предоставили клиентам более лояльные условия пролонгации, изменили план реструктуризации и прекратили начисление пени за просрочку. Бизнес проходит проверку, насколько быстро он сможет принять новые правила игры, минимизировать или нивелировать потери.

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Если же говорить об актуальных трендах отрасли, то на первом месте — диджитализация. Ситуация с карантином и последовавшим кризисом стала толчком для еще большего развития онлайна. Трансформация бизнеса, подразумевающая использование цифровых технологий для оптимизации бизнес-процессов, становится must have. Финансовая сфера сегодня проходит единственно возможный для всех игроков рынка путь цифровизации и диджитал-трансформации. Далее следует тренд использования smart-технологий (AI, ML, нейросети, блокчейн). Регрессивные модели в современном бизнесе, и особенно в fintech, — это путь в никуда.

Финансовая сфера сегодня проходит единственно возможный для всех игроков рынка путь цифровизации и диджитал-трансформации

Важным условием успеха в текущих условиях является также децентрализация и новый подход к лидерству. Линейный и децентрализованный бизнес однозначно имеет преимущество над классическим иерархическим, как минимум потому, что позволяет быстрее принимать решения и оперативнее реагировать на новые вводные.

Кроме того, мы стремимся к максимальной финансовой инклюзии, то есть к созданию финансовых услуг для всех. Параллельно с этим формируем ценность для клиента через поиск и удовлетворение его потребностей. Эта максимальная ориентация на клиента является также частью lean-философии, которую мы исповедуем.

Для того, чтобы следовать всем современным трендам, отлично подходит стратегия голубого океана. Ее авторы уверяют, что бурный рост и высокую прибыльность создают компании, способные генерировать продуктивные бизнес-идеи. И я уверена, что в данной фразе самое важное слово — "способность". Если это заложено в ген корпоративной культуры и ценностей, то компания обязательно будет успешной.

Какие инновации, внедренные в этом году, стали прорывными для компании?

Сегодня на счету Moneyveo много прорывных решений, изменивших стандарты в fintech-отрасли. Мы постоянно находимся в поиске улучшения customer experience, то есть клиентского опыта, чтобы создавать сервис, превышающий ожидания клиентов. Поэтому Moneyveo и предлагает лучший продукт.

Во время карантина мы успешно запустили в удаленном режиме бизнес во Вьетнаме, а на украинский рынок недавно вывели новый технологичный продукт Veomini. Он доступен только на смартфоне и рассчитан на поддержку молодой аудитории, которой нужны небольшие суммы на закрытие минимальных потребностей. Для авторизации в приложении используются Face/Touch ID. На данный момент мы осваиваем технологию считывания карт в телефонах с NFC, чтобы клиенты не вводили все данные вручную.

Главным достижением последнего времени мы считаем наш выход на рынок Азии. Здесь сделали первые выдачи на второй день после запуска, а закрытые кредиты появились уже в первые несколько недель работы.

Как меняется с учетом нынешней ситуации обучение сотрудников?

Обучение — одна из главных составляющих мотивационной программы Moneyveo, при этом годовой план развития не спускают сверху, а разрабатывают вместе с сотрудниками. На сегодня силами профессионального тренерского состава нашей академии Education Lab реализовано 11 программ обучения, среди которых Executive Leadership, тайм-менеджмент, критическое мышление, лиминальное мышление, управление в удаленном режиме.

Какая система управления исповедуется в компании, чтобы сделать ее максимально устойчивой в нынешнее время? Почему эмпатия становится конкурентным преимуществом?

Система управления в нашей компании базируется на трех ценностях: Time. Trust. Technology. Они заключаются в том, чтобы: эффективно управлять своим временем и временем коллег (Time); быть увлеченным своим делом и стремиться показывать лучшие результаты (Trust); всегда исследовать лучшие мировые практики, обучаться, развиваться для улучшения продукта (Technology). Руководствуясь этими правилами, проще вести рабочие коммуникации в компании, а система управления становится более гибкой и эффективной.

Кстати, о коммуникационных навыках. Без них невозможно добиться успеха в VUCA-мире — нестабильном, неопределенном, сложном и неоднозначном (Volatility, Uncertainty, Complexity и Ambiguity). Поэтому сейчас важно иметь высокий уровень эмоционального интеллекта и эмпатии. Это позволит нам эффективно взаимодействовать и общаться с окружающими, развивать лидерские качества, вдохновлять других людей и объединять их вокруг себя.

Как изменились критерии "правильного" решения?

Пандемия коронавируса предъявила высокие требования к лидерам бизнеса, и не только к ним. Срок реагирования при принятии решений во время кризиса резко сократился. Лидеру нужно реагировать оперативно, четко и уверенно. На самом деле не бывает единственно "правильного" решения, поскольку не всегда можно опереться на вчерашний, пусть даже успешный опыт. Лидеру важно экспериментировать, чтобы найти то самое верное решение.

Какие навыки у высших управленцев критично необходимы во время экономических потрясений?

Важно прокачать в себе все ключевые скилы: лидерство, управление изменениями, эмоциональный интеллект и, конечно, мотивацию. Лидер всегда должен уметь задавать себе правильные вопросы, в первую очередь вопрос: зачем? Зачем я это делаю, что я ожидаю вследствие моих решений и т. п.

Ну и, конечно, во время удаленной работы каждый управленец превращается в man-comb (человек-расчес­ка). Это означает способность одного человека обладать профессиональными знаниями в нескольких областях, при этом владеть гибкими навыками командной работы, разрешения конфликтов, управления временем и т. д. Все, что было и до кризиса, только умножено на два.

Что для вас означает кризис?

Для нас нынешний кризис — это вызов: важно не только остаться на рынке, но и работать в плюс. Нам пришлось быстро перестроить риск-модели, пересмотреть бюджеты, выработать свой антикризисный сценарий.

Основная задача — перестроить все неоцифрованные бизнес-процессы. Так, мы за день перевели на удаленку 500 сотрудников. Полноценно перешли работать в Teams: здесь и чаты, и рабочие встречи. Согласование и подписание документов перевели в электронный документооборот. Рабочие процессы организовали по принципу PCDA, то есть ежедневное планирование и контроль выполнения задач. Повысили информационную безопасность — речь о шифровании дисков ноутбуков, двойной аутентификации.

Кризис стоит рассматривать как возможность, чтобы по-новому оценить свою стратегию, найти новые ниши и толчок к развитию.

Как вы видите свой бизнес в долгосрочной перспективе?

Среди планов на ближайшее будущее — расширение географии присутствия бренда, сервис для е-com "Антифрод", новый продукт с револьверной кредитной линией, развитие маркетплейса финансово-кредитных продуктов, активная работа в направлении В2С. Мы продолжим модернизировать наш сервис и повышать лояльность клиентов.

Чтобы оставаться лидером, нужно внедрять инновации, а не просто их планировать. Как сказал Саймон Синек: "Неважно, как давно ваша компания работает на рынке, представьте, что вы стартап". Нужно, чтобы у команды был постоянный драйв, энергия, желание расти и развиваться вместе со своей компанией.

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