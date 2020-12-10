Алена Андроникова, СЕО Moneyveo о финансовой инклюзии, инновациях и подходе к лидерству

Какие тренды влияют на отрасль в целом и на вашу компанию в частности? Какие вызовы стоят перед Moneyveo и как вы намерены их решать?

Тренд, определяющий реальность бизнеса сейчас, — это умение компании адаптироваться к быстро меняющимся условиям пандемии, карантина и т. д. Нам пришлось ужесточить скоринг, и вместе с тем мы предоставили клиентам более лояльные условия пролонгации, изменили план реструктуризации и прекратили начисление пени за просрочку. Бизнес проходит проверку, насколько быстро он сможет принять новые правила игры, минимизировать или нивелировать потери.

Если же говорить об актуальных трендах отрасли, то на первом месте — диджитализация. Ситуация с карантином и последовавшим кризисом стала толчком для еще большего развития онлайна. Трансформация бизнеса, подразумевающая использование цифровых технологий для оптимизации бизнес-процессов, становится must have. Финансовая сфера сегодня проходит единственно возможный для всех игроков рынка путь цифровизации и диджитал-трансформации. Далее следует тренд использования smart-технологий (AI, ML, нейросети, блокчейн). Регрессивные модели в современном бизнесе, и особенно в fintech, — это путь в никуда.

Финансовая сфера сегодня проходит единственно возможный для всех игроков рынка путь цифровизации и диджитал-трансформации

Важным условием успеха в текущих условиях является также децентрализация и новый подход к лидерству. Линейный и децентрализованный бизнес однозначно имеет преимущество над классическим иерархическим, как минимум потому, что позволяет быстрее принимать решения и оперативнее реагировать на новые вводные.

Кроме того, мы стремимся к максимальной финансовой инклюзии, то есть к созданию финансовых услуг для всех. Параллельно с этим формируем ценность для клиента через поиск и удовлетворение его потребностей. Эта максимальная ориентация на клиента является также частью lean-философии, которую мы исповедуем.

Для того, чтобы следовать всем современным трендам, отлично подходит стратегия голубого океана. Ее авторы уверяют, что бурный рост и высокую прибыльность создают компании, способные генерировать продуктивные бизнес-идеи. И я уверена, что в данной фразе самое важное слово — "способность". Если это заложено в ген корпоративной культуры и ценностей, то компания обязательно будет успешной.

Какие инновации, внедренные в этом году, стали прорывными для компании?

Сегодня на счету Moneyveo много прорывных решений, изменивших стандарты в fintech-отрасли. Мы постоянно находимся в поиске улучшения customer experience, то есть клиентского опыта, чтобы создавать сервис, превышающий ожидания клиентов. Поэтому Moneyveo и предлагает лучший продукт.

Во время карантина мы успешно запустили в удаленном режиме бизнес во Вьетнаме, а на украинский рынок недавно вывели новый технологичный продукт Veomini. Он доступен только на смартфоне и рассчитан на поддержку молодой аудитории, которой нужны небольшие суммы на закрытие минимальных потребностей. Для авторизации в приложении используются Face/Touch ID. На данный момент мы осваиваем технологию считывания карт в телефонах с NFC, чтобы клиенты не вводили все данные вручную.

Главным достижением последнего времени мы считаем наш выход на рынок Азии. Здесь сделали первые выдачи на второй день после запуска, а закрытые кредиты появились уже в первые несколько недель работы.

Как меняется с учетом нынешней ситуации обучение сотрудников?

Обучение — одна из главных составляющих мотивационной программы Moneyveo, при этом годовой план развития не спускают сверху, а разрабатывают вместе с сотрудниками. На сегодня силами профессионального тренерского состава нашей академии Education Lab реализовано 11 программ обучения, среди которых Executive Leadership, тайм-менеджмент, критическое мышление, лиминальное мышление, управление в удаленном режиме.

Какая система управления исповедуется в компании, чтобы сделать ее максимально устойчивой в нынешнее время? Почему эмпатия становится конкурентным преимуществом?

Система управления в нашей компании базируется на трех ценностях: Time. Trust. Technology. Они заключаются в том, чтобы: эффективно управлять своим временем и временем коллег (Time); быть увлеченным своим делом и стремиться показывать лучшие результаты (Trust); всегда исследовать лучшие мировые практики, обучаться, развиваться для улучшения продукта (Technology). Руководствуясь этими правилами, проще вести рабочие коммуникации в компании, а система управления становится более гибкой и эффективной.

Кстати, о коммуникационных навыках. Без них невозможно добиться успеха в VUCA-мире — нестабильном, неопределенном, сложном и неоднозначном (Volatility, Uncertainty, Complexity и Ambiguity). Поэтому сейчас важно иметь высокий уровень эмоционального интеллекта и эмпатии. Это позволит нам эффективно взаимодействовать и общаться с окружающими, развивать лидерские качества, вдохновлять других людей и объединять их вокруг себя.

Как изменились критерии "правильного" решения?

Пандемия коронавируса предъявила высокие требования к лидерам бизнеса, и не только к ним. Срок реагирования при принятии решений во время кризиса резко сократился. Лидеру нужно реагировать оперативно, четко и уверенно. На самом деле не бывает единственно "правильного" решения, поскольку не всегда можно опереться на вчерашний, пусть даже успешный опыт. Лидеру важно экспериментировать, чтобы найти то самое верное решение.

Какие навыки у высших управленцев критично необходимы во время экономических потрясений?

Важно прокачать в себе все ключевые скилы: лидерство, управление изменениями, эмоциональный интеллект и, конечно, мотивацию. Лидер всегда должен уметь задавать себе правильные вопросы, в первую очередь вопрос: зачем? Зачем я это делаю, что я ожидаю вследствие моих решений и т. п.

Ну и, конечно, во время удаленной работы каждый управленец превращается в man-comb (человек-расчес­ка). Это означает способность одного человека обладать профессиональными знаниями в нескольких областях, при этом владеть гибкими навыками командной работы, разрешения конфликтов, управления временем и т. д. Все, что было и до кризиса, только умножено на два.

Что для вас означает кризис?

Для нас нынешний кризис — это вызов: важно не только остаться на рынке, но и работать в плюс. Нам пришлось быстро перестроить риск-модели, пересмотреть бюджеты, выработать свой антикризисный сценарий.

Основная задача — перестроить все неоцифрованные бизнес-процессы. Так, мы за день перевели на удаленку 500 сотрудников. Полноценно перешли работать в Teams: здесь и чаты, и рабочие встречи. Согласование и подписание документов перевели в электронный документооборот. Рабочие процессы организовали по принципу PCDA, то есть ежедневное планирование и контроль выполнения задач. Повысили информационную безопасность — речь о шифровании дисков ноутбуков, двойной аутентификации.

Кризис стоит рассматривать как возможность, чтобы по-новому оценить свою стратегию, найти новые ниши и толчок к развитию.

Как вы видите свой бизнес в долгосрочной перспективе?

Среди планов на ближайшее будущее — расширение географии присутствия бренда, сервис для е-com "Антифрод", новый продукт с револьверной кредитной линией, развитие маркетплейса финансово-кредитных продуктов, активная работа в направлении В2С. Мы продолжим модернизировать наш сервис и повышать лояльность клиентов.

Чтобы оставаться лидером, нужно внедрять инновации, а не просто их планировать. Как сказал Саймон Синек: "Неважно, как давно ваша компания работает на рынке, представьте, что вы стартап". Нужно, чтобы у команды был постоянный драйв, энергия, желание расти и развиваться вместе со своей компанией.