Американец потратил госпомощь для выплат зарплат сотрудникам на новый Lamborghini

Житель американского штата Флорида присвоил почти $4 млн, которые власти предоставили для выплат сотрудникам в период пандемии коронавируса COVID-19.

Как сообщает Miami Herald, на похищенные деньги предприниматель купил себе новый Lamborghini Huracan.

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В рамках программы помощи предприятиям в условиях пандемии коронавируса бизнесмн подал заявку в государственные органы на выделение $13,5 млн.

По информации издания, банк одобрил выдачу $3,9 млн, которые мужчина мог не отдавать, при условии, что эти деньги пойдут на выплату заработной платы сотрудникам его предприятия.

После того, как деньги поступили на счет, мужчина приобрел себе новый Lamborghini Huracan стоимостью $318 тысяч.

Помимо этого, предприниматель начал тратить предоставленные средства в дорогих магазинах и отелях Майами.

Об афере стало известно, когда суперкар попал в аварию. Прибывшие на место ДТП сотрудники полиции конфисковали автомобиль.

Власти арестовали счета мужчины, на которых осталось $3,4 млн. Теперь мошеннику грозит тюремное заключение сроком до 30 лет, а также штраф в размере $1 млн.

Напомним, в Соединенных Штатах Америки от начала пандемии коронавируса 36 млн человек потеряли свою работу.

Известно, что Конгресс США выделил $350 млрд на поддержку бизнеса (кредиты и гранты) в рамках так называемой Payroll Protection Program. Недавно Конгресс США решил расширить эту программу на еще $320 млрд.

Ранее Сенат США единогласно проголосовал за предоставление $2 трлн фискальной помощи местному бизнесу и гражданам. Согласно проекту закона, граждане США с годовым доходом до $75 тысяч получат по $1200, плюс по $500 на каждого ребенка.