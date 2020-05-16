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В США из-за коронавируса работу потеряли 36 млн человек

Доля безработных в США выросла до 14,7%, что является наибольшим показателем со времен Великой депрессии

Безработица в США. Фото: glas.ru Безработица в США. Фото: glas.ru
Безработица в США. Фото: glas.ru

В Соединенных Штатах Америки от начала пандемии коронавируса 36 млн человек потеряли свою работу.

Об этом сообщает The Guardian.

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Указано, что за последние 2 месяца (с середины марта по середину мая 2020 года) свыше 36 млн жителей США подали заявки на получение государственной помощи по безработице, из них около 3 млн безработных были зарегистрированы в течение последней недели.

Таким образом, доля безработных в США выросла до 14,7%, что является наибольшим показателем со времен Великой депрессии. При этом реальное количество безработных может быть еще больше чем официальные данные.

Как отмечается, несмотря на то, что США ослабляют карантин и тем самым обеспечивают работу малого и среднего бизнеса, люди продолжают терять работу.

Известно, что Конгресс США выделил $350 млрд на поддержку бизнеса (кредиты и гранты) в рамках так называемой Payroll Protection Program. Недавно Конгресс США решил расширить эту программу на еще $320 млрд.

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Ранее сообщалось, что в США 27 млн человек могут лишиться медицинского страхования из-за потери работы в связи с пандемией коронавируса.

Напомним, Кабинет министров Украины выделил 6 млрд грн из Фонда борьбы с коронавирусом на выплаты людям, которые потеряли работу.

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