АМКУ обязал ритейлеров отчитываться о закупочных и розничных ценах на продукты

В течение последних дней в Украине наблюдается рост розничных цен на некоторые продукты. Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) фиксирует эти факты, осуществляя ценовой мониторинг по всей стране, анализируя сообщения в прессе и обращения граждан в органы АМКУ.

Как сообщает пресс-служба регулятора, в некоторых регионах страны с начала марта цены на гречневую крупу выросли более, чем на 50%, пшено — на 24%, сахар — на 16%.

Кроме этого, значительное повышение цен зафиксировано в некоторых сетях и на овощи: почти на 60% подорожал картофель, вдвое поднялись цены на лук и морковь.

"Для выявления нарушений законодательства о защите экономической конкуренции Комитет требует от пищевых ритейлеров оперативно предоставлять полную информацию о закупочных и розничных ценах на крупы, хлеб, сахар, муку, самые популярные виды мяса, овощи и тому подобное", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с момента введения карантина у ресторанов и других заведений общепита резко упали продажи. Причем, они резко снизились не только в столице — на 24% за четыре дня карантина по сравнению с аналогичным периодом на прошлой неделе — но и во всех крупнейших областных центрах.