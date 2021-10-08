АМКУ рекомендует "Нафтогазу" пересмотреть условия договоров с производителями тепла

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) рекомендует газоснабжающей компании "Нафтогаз Трейдинг" пересмотреть условия договоров с производителями тепла на поставку газа.

Об этом говорится в сообщении на сайте АМКУ.

Соответствующее решение было принято по итогам рассмотрения обращений от предприятий коммунальной теплоэнергетики, которые жаловались на дискриминационные условия договоров на поставку газа.

Как говорится в сообщении, Комитет по обращениям теплокоммунэнерго проверил условия договоров на поставку газа, которые предлагает "Нафтогаз". Во время проверки АМКУ установил, что газопоставщик, имея признаки доминирующего положения на рынке, предлагает такие условия контракта, которые невозможно было бы выставить в случае существования значительной конкуренции на рынке.

В частности, по условиям договора, теплокомунэнерго (ТКЭ) не смогут перейти к другому поставщику газа, пока не рассчитаются за полученное топливо с "Нафтогазом". В АМКУ отметили, что задолженность предприятий перед "Нафтогазом" исключает смену газопоставщика и заставляет ТКЭ работать с "Нафтогазом", как единственным поставщиком топлива.

Кроме того, потребители в период действия контракта не могут использовать газ от других поставщиков, а цена в договоре зафиксирована не на весь период его действия.

По обязательным рекомендациям АМКУ, ООО "ГК"Нафтогаз Трейдинг" должен "прекратить действия, содержащие признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, <...> путем приведения условий договоров поставки природного газа с производителями тепловой энергии к условиям Правил поставки природного газа".

О результатах рассмотрения рекомендаций "Нафтогаз Трейдинг" должен проинформировать Антимонопольный комитет в течение 10 дней после их получения.

Отметим, энергетический кризис в Европе вынудил правительство свернуть корпоративную реформу "Нафтогаза". Для успешного прохождения отопительного сезона Кабмин фактически передал контроль над поставками газа населению под управление Юрия Витренко.

Также правительство придумало, как сохранить цену для населения низкой.