Андрей Здесенко выпустил интервью с первой днепрянкой, которая покорила Эверест

Андрей Здесенко, основатель и СЕО корпорации "Биосфера", пообщался с Ириной Караган — первой украинкой из Днепра, которая покорила Эверест. В этом году в мае Ирина поднялась на высоту 8848 м и стала четвертой женщиной из Украины, которая одолела эту высоту.

"Я знаком с Ириной более 10 лет, наблюдал за её семейным и профессиональным путем, а также за захватывающим увлечением горами. Встретив ее в самолете, когда она уже направлялась к величественной горе, я ни минуты не сомневался, что у нее все получится. По возвращении решил записать дружеский разговор и услышать, что чувствует человек, который рискует своей жизнью, но дошел до заветной мечты. Чем она готова была пожертвовать, до какой высоты дойти, как в физическом, так и в психологическом смысле, чтобы реализовать свою цель", — говорит Андрей Здесенко.

Ирина занималась альпинизмом с 13 лет и за это время покорила 7 вершин. Но в интервью спортсменка призналась, что подъем на заветную высоту требует гораздо более серьезной подготовки как моральной, так и физической.

Ирина рассказала, откуда мечта о покорении высочайшей точки Земли, чем занимается в повседневной жизни, как к ее решению отнесся муж и о трагическом случае во время экспедиции.

"У каждого из нас есть мечты, которые иногда кажутся далекими и недосягаемыми, такими же высокими, как Эверест. Для меня то, что сделала Ирина, яркий показатель лидерского кейса. Ее примером я хотел вдохновить зрителей этого интервью идти к своей цели, ведь с тщательной подготовкой и большим желанием все становится реальным. Можно покорить все вершины, которые вы намечаете в жизни, ведь у каждого из нас свой Эверест", — добавляет Андрей.

Ирина рассказала и о том, сколько стоит покорение высочайшей точки Земли, сколько времени нужно для подготовки и планирует ли она повторить свое легендарное восхождение.

СПРАВКА

Андрей Здесенко — владелец и СЕО корпорации "Биосфера" — лидера по производству и дистрибуции товаров для дома и личной гигиены в Украине и один из лидеров в Восточной Европе и Центральной Азии. Андрей является владельцем сети бутиков премиум-класса Charisma Fashion Group, а также соучредителем бизнес-клуба Inspira в Днепре.

Ирина Караган — владелица компании "Shambala", которая занимается дистрибуцией мировых брендов одежды и снаряжения для экстремальных видов спорта. Розничные магазины находятся в Днепре и Виннице. 30 лет ходит в горы, 6 из которых занимается альпинизмом. Кроме того, увлекается скалолазанием и сноубордом.