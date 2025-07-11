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Более 156 миллионов гривен: государство возместило ущерб от схем по "отмыванию" доходов

налоги
ГНС и правоохранители вернули государству более 156 миллионов гривен от уклонения от налогов

С начала года государство получило более 156 миллионов гривен возмещения ущерба. Это стало результатом полугодового сотрудничества Государственной налоговой службы (ГНС) с правоохранительными органами в борьбе с уклонением от уплаты налогов и "отмыванием" средств.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение в о. главы ДПС Леси Карнаух.

По ее словам, общая сумма выявленного ущерба превышает 336 млн гривен.

Какие мероприятия были проведены:

  • 228 документальных проверок соблюдения субъектами хозяйствования требований налогового, валютного и другого законодательства Украины;
  • свыше тысячи аналитических исследований финансово-хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования. В свыше 70% выявлены признаки преступлений по ст.
  • направили правоохранителям более полутысячи выводов с установленными признаками преступления, предусмотренного ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов);
  • правоохранители зарегистрировали 29 уголовных производств, значительный объем материалов присоединен к ранее начатым уголовным производствам.

Самые распространенные схемы "отмывания" средств

  • Перевод прибыли на "упрощенцев" : Компании переводили часть своей прибыли на субъектов на упрощенной системе налогообложения, которые превышали разрешенные объемы доходов. Это позволяло занижать налоговые обязательства.
  • Вывод средств через фиктивные операции : Деньги выводились по нереальным хозяйственным операциям, часто с привлечением искусственно созданных субъектов хозяйствования В результате расследований возмещено 40,1 млн гривен .
  • Недостоверные данные в отчетности : Налоговая отчетность содержала ложные данные, что приводило к занижению налогов. По этим фактам уже обеспечено возмещение более 16 млн гривен .
  • Незаконное получение бюджетных средств Некоторые субъекты получали бюджетные средства без регистрации налоговых накладных и не отражали эти операции в своей отчетности. В рамках одного из уголовных производств по такой схеме в бюджет уже вернули 9 млн гривен .

Напомним, ГНС за 5 месяцев текущего года превысила плановые показатели по поступлению в госбюджет налога на добавленную стоимость. В январе – мае поступления перевыполнены на 9,5%. Всего после бюджетного возмещения поступило 134,4 млрд грн НДС, что на 11,7 млрд грн больше плана. В целом ГНС выполняет план по НДС на 109,5%.

Автор:
Татьяна Бессараб