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Понад 156 мільйонів гривень: держава відшкодувала збитки від схем з "відмивання" доходів

податки
ДПС та правоохоронці повернули державі понад 156 мільйонів гривень від ухилення від податків

З початку року держава отримала понад 156 мільйонів гривень відшкодування збитків. Це стало результатом піврічної співпраці Державної податкової служби (ДПС) з правоохоронними органами у боротьбі з ухиленням від сплати податків та "відмиванням" коштів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис в о. голови ДПС Лесі Карнаух.

За її словами, загальна сума виявлених збитків перевищує 336 млн гривень.

Які заходи були проведені:

  • 228 документальних перевірок щодо дотримання суб’єктами господарювання вимог податкового, валютного та іншого законодавства України;
  • понад тисяча аналітичних досліджень фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання. У понад 70% виявлені ознаки злочинів за ст. 209 КК України (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом);
  • направили правоохоронцям понад півтисячі висновків із встановленими ознаками злочину, передбаченого ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків);
  • правоохоронці зареєстрували 29 кримінальних проваджень, значний обсяг матеріалів приєднаний до раніше розпочатих кримінальних проваджень.

Найпоширеніші схеми "відмивання" коштів

  • Переведення прибутку на "спрощенців": Компанії переводили частину свого прибутку на суб'єктів на спрощеній системі оподаткування, які перевищували дозволені обсяги доходів. Це дозволяло занижувати податкові зобов'язання. Завдяки спільній роботі з правоохоронцями до бюджету вже повернули 32,3 млн гривень.
  • Виведення коштів через фіктивні операції: Гроші виводились за нереальними господарськими операціями, часто із залученням штучно створених суб'єктів господарювання. Внаслідок розслідувань відшкодовано 40,1 млн гривень.
  • Недостовірні дані у звітності: Податкова звітність містила неправдиві дані, що призводило до заниження податків. За цими фактами вже забезпечено відшкодування понад 16 млн гривень.
  • Незаконне отримання бюджетних коштів: Деякі суб'єкти отримували бюджетні кошти без реєстрації податкових накладних та не відображали ці операції у своїй звітності. У межах одного з кримінальних проваджень за такою схемою до бюджету вже повернули 9 млн гривень.

Нагадаємо, ДПС за 5 місяців поточного року перевищила планові показники з надходження до держбюджету податку на додану вартість. У січні – травні надходження перевиконані на 9,5 %. Загалом після бюджетного відшкодування надійшло 134,4 млрд грн ПДВ, що на 11,7 млрд грн більше за план. Загалом ДПС виконує план з ПДВ на 109,5 %. 

Автор:
Тетяна Бесараб