За изъятые 12 млн грн мошеннического call-центра купят военные облигации

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) получило в управление 11,7 млн грн, изъятых в рамках уголовного дела по факту деятельности преступной группы, организовавшей мошеннический call-центр на территории Днепропетровской области.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.

По данным следствия, фигуранты дела совершали массовые мошеннические звонки гражданам Украины и других стран, вводя их в заблуждение для получения персональных данных и незаконного завладения денежными средствами.

Во время обысков у фигурантов уголовных производств была изъята наличность более чем на 11,7 миллиона гривен в разной валюте. Эти средства признаны вещественными доказательствами и арестованы.

Во исполнение решения суда эти средства были переданы в управление АРМА, поэтому они уже перечислены на депозитный счет ведомства.

В дальнейшем АРМА направит эти средства для закупки военных облигаций.

Напомним, АРМА в 2025 году перечислила в госбюджет Украины более 4 миллиардов гривен. Из них 2,3 миллиарда гривен были направлены Фонду ликвидации последствий вооруженной агрессии.