За вилучені 12 млн грн шахрайського call-центру куплять військові облігації

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) отримало в управління 11,7 млн грн, які були вилучені в рамках кримінальної справи за фактом діяльності злочинної групи, що організувала шахрайський call-центр на території Дніпропетровської області.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

За даними слідства, фігуранти справи здійснювали масові шахрайські дзвінки громадянам України та інших країн, вводячи їх в оману для отримання персональних даних і незаконного заволодіння коштами.

Під час обшуків у фігурантів кримінальних проваджень було вилучено готівку на понад 11,7 мільйона гривень у різній валюті. Ці кошти визнано речовими доказами та арештовано.

На виконання рішення суду, ці кошти було передано в управління АРМА, тож їх вже перераховано на депозитний рахунок відомства.

Зазначається, що в подальшому АРМА направить ці кошти для закупівлі військових облігацій.

Нагадаємо, АРМА у 2025 році перерахувало до держбюджету України понад 4 мільярди гривень. З них 2,3 мільярда гривень були спрямовані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.