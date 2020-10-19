АТБ: из-за эпидемии покупки стали менее спонтанными, и это уже необратимо

Генеральный директор корпорации АТБ Борис Марков отмечает, что с начала кризиса, вызванного эпидемией Covid-19, люди стали закупаться в супермаркетах реже, более продуманно и осторожно. Об этом он рассказал на прошедшей в сентябре в Киеве выставке ритейла и девелопмента RAU EXPO 2020, передает Ассоциация ритейлеров Украины.

"С приходом коронакризиса существенно изменилась модель поведения потребителя. Покупатель стал более избирательным и осторожным, он стал уделять гораздо больше внимания гигиене и безопасности. В первые месяцы карантина мы наблюдали измеряемое двукратными числами увеличение среднего чека и количества SKU в чеке и примерно такое же уменьшение количества чеков", — отметил Марков.

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По его словам, по результатам более глубокой аналитики и качественных исследований в компании убедились, что потребитель стал вести себя по-другому.

"Он ходит в магазины реже, но приходит более подготовленным и покупает больше. Уменьшился процент импульсных покупок и увеличился процент запланированных. Поведение покупателей сильно поменялось, и я думаю, что это уже необратимо. Наверняка будет небольшой откат назад, но таким как раньше, потребитель уже не будет никогда", — подчеркнул Марков.

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По словам руководителя сети супермаркетов, портрет ее потребителя при этом принципиально не изменился и охватывает 97-98% населения Украины.

"Просто кто-то забегает в магазин раз в полгода купить пачку сигарет и бутылку воды, а кто-то заходит раз в два дня для ежедневных или еженедельных покупок", — добавил он.

Отметим, что АТБ является крупнейшей в Украине сетью магазинов с 1,1 тысяч торговых точек по стране. При этом в нынешнем году в Украине наблюдается тенденция достаточно бурного роста числа продуктовых магазинов: за первое полугодие оно уже превысило показатель всего прошлого года.