"Мелочь" теснит гигантов: за первые полгода FMCG-операторы Украины открыли 340 магазинов

Исследовательская компания GT Partners Ukraine презентовала исследование "Топ-160 торговых операторов FMCG по количеству магазинов, первая половина 2020-го". По итогам исследования названы топ-10 сетевых FMCG-операторов Украины, кто показал значимое развитие сферы продовольственных ритейлеров.

Об это пишет RAU.

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Так, за первые 6 месяцев 2020 года в Украине сетевые FMCG-операторы Украины открыли 340 магазинов. Причем 284 из них — новые торговые точки, а остальные сменили вывеску в результате процесса ребрендинга или сделки по поглощению. В прошлом году за аналогичный период времени было открыто 239 магазинов, из них совершенно новыми были 207 торговых точек. Таким образом по итогам двух кварталов 2020 года динамика открытых новых торговых точек превысила уровень 2019 года почти на 40%.

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В GT Partners Ukraine отметили, что впервые АТБ, пришлось разделить свое лидерство по числу открытых магазинов с другим оператором — КОЛО. Таким образом в топ-5 лидеров рейтинга к АТБ, Fozzy, Volwest Retail и Рукавичка добавилась сеть КОЛО, которая вытеснила ЭКО маркет на шестое место. АТБ за полгода открыл 56 магазинов, а КОЛО не намного меньше — 47 торговых точек. Конечно, последней сети далеко до 1132-х магазинов АТБ, да и площади у КОЛО существенно меньше.

В относительных показателях существенно нарастил свою сеть ритейлер из Днепра — Varus на 13,1%.

В то же время, несмотря на открытие 12-ти торговых точек, снизил темпы Volwest Retail (-0.7% к 2019 году). Однако, по количеству объектов эта западноукраинская компания, представляющая бренды Наш Край и Spar, уверенно занимает третье место с 272-мя магазинами различных форматов. А ЭКО-маркет, который в последнее время не был активным по количеству открытых торговых точек еще и сократил их с 148 до 142.

Запад Украины по сей день остается самым привлекательным регионом для запуска новых торговых точек. Однако, крупные ритейлеры особое внимание сфокусировали на столице. Именно в Киеве открылось больше всего новых FMCG магазинов — более 24% от общего числа новых точек.

Второе и третье места по популярности среди регионов страны в указанный период времени разделили Восток страны (Харьковская, Запорожская, Днепропетровская, Донецкая, Луганская области) и Запад (Волынская, Ровенская, Тернопольская, Львовская, Ивано-Франковская, Хмельницкая, Черновицкая, Закарпатская области), где было открыто по 23% от общего количества новых маркетов.

При этом только три продуктовых ритейлера присутствует почти во всех регионах — Fozzy Group, АТБ и Volwest Retail.

Напомним, что в Киеве открыли новый дизайнерский супермаркет "Сильпо" при поддержке правительства Шри-Ланки.