Як пандемія та карантин прискорили діджиталізацію рітейлу в Україні

Нова омні-стратегія — безпечний і зручний шопінг

Карантин і пандемія викликали безпрецедентне зростання ринку електронної комерції. За даними SalesForce в другому кварталі 2020 роки онлайн-продажі у світі зросли на 71%. Україна — не виняток. За даними CBR в першому півріччі кількість українських інтернет-користувачів, які купують що-небудь онлайн, зросла на 6% до 9,1 млн. 16% з них замовляють доставку продуктів харчування, 20% — готові страви, навіть після ослаблення карантину.

Як відповідь на карантин і підвищені вимоги безпеки, національні рітейлери відкрили свої інтернет-магазини, запуск яких відкладався на потім. Свої онлайн-майданчики запустили "АТБ", "Сільпо", "Фора", Varus, Prostor, MasterZoo

Так, лідер українського ринку продуктового рітейлу "АТБ" запустив свій інтернет-магазин за два місяці. "Що стосується розвитку e-commerce, то ми дотримувалися вичікувально-підготовчої позиції. Але все кардинально змінилося після введення карантину", — говорив в інтерв'ю Delo.ua генеральний директор мережі "АТБ" Борис Марков.

Рітейлер запустив послугу click & collect, коли можна замовити товари онлайн і забрати замовлення в найближчому магазині, сплативши його на місці.

"Сільпо" також запустив доставку, click and collect та послугу "scan and go" під назвою "Вільнокаса". Ця послуга дозволяє відсканувати штрих-код товару телефоном, скласти їх в кошик, а на касі самообслуговування показати qr-код і оплатити всі покупки. У статті Forbes від вересня 2020 року говориться, що ця послуга тестується на 75000 клієнтах, а через каси самообслуговування проходить 20-40% всіх покупок. Послугу "scan & go" також тестує "АТБ".

Зростання онлайн-продажів і омніканальних сценаріїв спостерігали і рітейлери в інших сегментах. Гіпермаркети "Епіцентр" в період карантину істотно наростили частку онлайн-продажів. Якщо в кінці 2013 року онлайн-торгівля забезпечувала 3% в структурі продажів компанії, то за останні три місяці збільшилася до 10%. За час карантину онлайн-продажі з доставкою виросли на 224%, а з самовивозом — на 262%. Про це в інтерв'ю LB.ua розповів директор з роздрібної торгівлі "Епіцентр" Володимир Гончаров: "За час карантину українці звикли купувати онлайн — і шляху назад немає".

Виконавчий директор мережі "Фокстрот" Олексій Зозуля на виставці RAU Expo розповів, що та частина бізнесу, яку раніше вважали інтернет-магазином, дає в 2,5 рази більше продажів, ніж в минулому році. З'явилося більше третини нових покупців, які прийшли через онлайн. "Омніканальность — це точно не тимчасове захоплення, це місток, який нам допоміг в ці чорні місяці падіння продажів. Не існує інтернет-магазинів, існує бренд, існує продавець і покупець, — зазначив Олексій Зозуля. — Ми усвідомили, що покупці не діляться на тих, що йдуть тільки в інтернет-магазин, або тільки в цегляний. Це людина, яка на різних етапах звертається або до телефону, або до телевізора, або за порадою важливих для себе персон. Омніканальность — це шлях".

І хоча продуктовим і дрогері рітейлерам інтернет-торгівля зараз не приносить прибутку, ігнорувати її буде недалекоглядно. Так, в роздрібній мережі Eva вирішили інвестувати у власний склад і його автоматизацію для збільшення можливості обробляти інтернет-замовлення. Компанія направила на ці цілі додаткові 27 млн ​​грн, щоб підвищити пропускну здатність обробки замовлень з 10 000 до 20 000 на добу.

"Ми переглянули деякі обсяги інвестицій, — розповів засновник мереж Eva і Varus Руслан Шостак на конференції RAU Expo. — Ми більше фінансуємо зараз проекти онлайн, і менше — офлайн. Це більш перспективний напрямок. Ми розуміємо, що в короткостроковій перспективі онлайн — це не суперприбутковий бізнес. Але якщо зараз не будемо інвестувати в онлайн, то в майбутньому на нас чекає погіршення фінансового становища ".

Перегляд ролі останньої милі в ритейлі

Рітейлери будуть змушені переглянути роль фізичних магазинів і свою "останню милю". У всьому світі рітейлери експериментують з використанням своїх торгових площ.

Одна з альтернатив — робити зі своїх магазинів мікро-склади або фулфілмент-центри для обробки онлайн-замовлень.

Kroger і Giant Eagle — два приклади продуктових мереж, які перетворилиі магазини в пункти самовивозу. Збирачі — єдині, кому дозволено обробляти замовлення в умовах пандемії коронавируса. У вересні про запуск dark store в Ньй Йорку заявив Whole Foods — це продуктовий рітейлер, що належить Amazon. Магазин в Нью-Йорку працює виключно на доставку продуктів харчування, оскільки в другому кварталі цього року онлайн-продажі продуктів харчування зросли втричі в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

В Україні цей тренд також набирає обертів. Так, мережа гіпермаркетів "Ашан" почала відкривати точки видачі Pick Up Point — це невеликі магазини з обмеженим асортиментом, де клієнти "Ашан" можуть забрати свої замовлення з інтернету. У Києві такі точки працюють біля метро "Почайна" і в ЖК "Комфорт таун". Послугу click and collect в період карантину запустив в своїх 36 магазинах рітейлер Watsons.

У серпні "Епіцентр" презентував нові Центри видачі замовлень свого інтернет-магазину із зоною примірочних і дитячим куточком. Передача товару на другий поверх або укомплектованого замовлення клієнта відбувається за допомогою конвеєрного обладнання та роботизованих підйомників. Такі центри працюють в чотирьох об'єктах мережі, але будуть відкриватися в усіх "Епіцентрах".

Нещодавно про тестування проекту dark store заявили в українському офісі Glovo. Частину приміщення Glovo готовий віддати рітейлерам під склад, де вони зможуть зберігати свої товари для продажу в онлайні.

Варто відзначити, що модель Dark Store, коли торгова площа є одночасно і магазином і складом для видачі онлайн-замовлень, вже кілька років розвиває український лідер онлайн-ринку — Rozetka. В Києві у компанії вже більше 70 власних магазинів, які забезпечують видачу онлайн-замовлень, але також містять асортимент товарів, які можна купити на місці.

Перетворення магазинів в пункти видачі інтернет-замовлень і повернень дозволить рітейлерам заощадити на вартості доставки останньої милі, збільшити швидкість доставки і надати додатковий сервіс для клієнта.

Таким чином, зв'язки між фізичними і онлайн-магазинами будуть тільки посилюватися. Рітейл ставатиме все ближче до споживача, який хоче шопитися максимально зручно, де завгодно і коли завгодно.