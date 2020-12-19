Авиакомпания Qatar Airways возобновила полеты в аэропорт "Борисполь"

Катарская авиакомпания Qatar Airways после многомесячного перерыва возобновила прямые регулярные рейсы из Дохи в киевский аэропорт "Борисполь".
В первые недели авиакомпания будет осуществлять полеты 3 раза в неделю, а с 4 января частота увеличится до четырех раз в неделю, сообщает avianews.com.
Расписание прямых рейсов Киев — Доха Qatar Airways с 18 декабря 2020 года:
- Доха — Киев: QR295 вылет: 08:30; прилет: 12:50, среда, пятница, суббота;
- Киев — Доха: QR296 вылет: 17:30; прилет: 23:30, среда, пятница, суббота.
В свою очередь, четвертый рейс будет выполняться по понедельникам по тому же графику, начиная с 4 января 2021 года.
Ранее генеральный директор авиакомпании Qantas Алан Джойс заявил, что его компания рассматривает возможность изменения правил обслуживания пассажиров. Когда вакцины станут доступными, то могут начать просить доказательства вакцинации путешественников.
В свою очередь, во Всемирной организации здравоохранения не рекомендуют вводить "иммунные паспорта". Но важно иметь документы о людях, которые были вакцинированы.
Напомним, украинская лоукост-авиакомпания SkyUp с 29 марта 2021 года намерена начать полеты из Киева в Штутгарт (Германия).