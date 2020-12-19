Транспорт 1 час назад

Авиакомпания Qatar Airways возобновила полеты в аэропорт "Борисполь"

Авиарейсы из Дохи в Киев возобновляются после многомесячного перерыва

Самолет авиакомпании Qatar Airways. Фото: пресс-служба "Борисполя" Самолет авиакомпании Qatar Airways. Фото: пресс-служба "Борисполя"
Самолет авиакомпании Qatar Airways. Фото: пресс-служба "Борисполя"

Катарская авиакомпания Qatar Airways после многомесячного перерыва возобновила прямые регулярные рейсы из Дохи в киевский аэропорт "Борисполь".

В первые недели авиакомпания будет осуществлять полеты 3 раза в неделю, а с 4 января частота увеличится до четырех раз в неделю, сообщает avianews.com.

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Расписание прямых рейсов Киев — Доха Qatar Airways с 18 декабря 2020 года:

- Доха — Киев: QR295 вылет: 08:30; прилет: 12:50, среда, пятница, суббота;

- Киев — Доха: QR296 вылет: 17:30; прилет: 23:30, среда, пятница, суббота.

В свою очередь, четвертый рейс будет выполняться по понедельникам по тому же графику, начиная с 4 января 2021 года.

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Ранее генеральный директор авиакомпании Qantas Алан Джойс заявил, что его компания рассматривает возможность изменения правил обслуживания пассажиров. Когда вакцины станут доступными, то могут начать просить доказательства вакцинации путешественников.

В свою очередь, во Всемирной организации здравоохранения не рекомендуют вводить "иммунные паспорта". Но важно иметь документы о людях, которые были вакцинированы.

Напомним, украинская лоукост-авиакомпания SkyUp с 29 марта 2021 года намерена начать полеты из Киева в Штутгарт (Германия).

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