Транспорт 30 минут назад

SkyUp в марте начнет летать в Штутгарт

Компания собирается открыть еще одно направление из Киева в Германию

Штутгарт. Фото: Википедия Штутгарт. Фото: Википедия
Штутгарт. Фото: Википедия

Украинская лоукост-авиакомпания SkyUp с 29 марта намерена начать полеты из Киева в Штутгарт (Германия). Как говорится в сообщении компании, рейсы будут выполняться дважды в неделю — по понедельникам и пятницам.

Стоимость билетов Киев — Штутгарт на сайте SkyUp составляет от 1861 грн без багажа, а Штутгарт — Киев — от 2175 грн без багажа.

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Вылеты из терминала D аэропорта "Борисполь" будут осуществляться в 15:40 с прилетом в Штутгарт в 17:20, обратные вылеты — в 18:20 с возвращением в Киев в 21:55.

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Напомним, с 29 марта SkyUp также планирует начать полеты из Киева в аэропорт "Берлин-Бранденбург", который начал работу 31 октября нынешнего года.

Отметим также, что в ноябре SkyUp закрыла до конца зимнего расписания внутриукраинский маршрут Киев — Запорожье.

Тем временем уже до конца года у SkyUp может появиться конкурент под названием Bees Airline. Пока у компании лишь два самолета и начать она планирует с чартерных рейсов в Египет.

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