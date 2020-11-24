SkyUp в марте начнет летать в Берлин

Украинская лоукост-авиакомпания SkyUp открывает рейс Киев — Берлин с 29 марта 2021 года. Как говорится в сообщении компании, рейсы в аэропорт "Берлин-Бранденбург" имени Вилли Брандта будут совершаться по понедельникам, средам и пятницам.

Минимальные цены на билет на данный момент установлены в размере 783 грн по маршруту Киев — Берлин и 1 207 грн по маршруту Берлин — Киев.

"Германия станет одним из новых направлений нашей летней навигации, которую мы готовимся анонсировать в ближайшее время", — отмечают в SkyUp.

Напомним, что строившийся 14 лет аэропорт "Берлин-Бранденбург" (код IATA: BER) начал работу 31 октября. Он должен заменить собой городские аэропорты "Тегель" и "Шёнефельд". Последний прекратит существование как отдельный аэропорт, став частью BER как терминал 5.

Отметим также, что накануне SkyUp возобновила рейсы в Ереван, приостановленные в связи с войной в Карабахе. А с 27 декабря компания намерена начать полеты в турецкий Кайсери.

Тем временем уже до конца года у SkyUp может появиться конкурент под названием Bees Airline. Пока у компании лишь два самолета и начать она планирует с чартерных рейсов в Египет.