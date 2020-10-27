Новый аэропорт Берлина заработает 31 октября, заменив оба существующих

Аэропорт "Берлин-Бранденбург" имени Вилли Брандта (код IATA: BER) заработает 31 октября, заменив собой городские аэропорты "Тегель" (TXL) и "Шёнефельд" (SXF), передает "Интерфакс-Туризм".

В Национальном турофисе Германии отмечают, что стартовая пропускная способность нового аэропорта с тремя терминалами и двумя взлетно-посадочными полосами будет составлять 27 млн пассажиров в год. К 2040 году ожидается увеличение этого показателя до 45 млн пассажиров.

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"Шёнефельд" как отдельный аэропорт прекратит существование, став частью BER как терминал 5. До него оттуда можно будет добраться на S-Bahn (городской электричке) за 8 минут.

В свою очередь, передача функций аэропорта "Тегель" новой воздушной гавани пройдет поэтапно, но уже с 8 ноября он прекратит принимать пассажирские рейсы.

Самым большим в аэропорту "Берлин-Бранденбург" будет Терминал 1. Там предусмотрено 118 стоек, 36 контрольно-пропускных пунктов для отбывающих и еще пять для транзитных пассажиров. Центральная "Рыночная площадь" терминала с магазинами, ресторанами и сервисными центрами занимает 9 тысяч квадратных метров.

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BER хорошо связан с автомобильной и железнодорожной сетью. Непосредственно у терминалов расположен съезд на шестиполосную скоростную автомагистраль A 113. От железнодорожной станции прямо в здании аэропорта несколько раз в час до Берлина будут ходить региональные поезда и городские электрички.

На новом экспрессе до Центрального вокзала немецкой столицы можно будет добраться за 35 минут. Маршруты городской электрички S9 и S45 курсируют каждые 20 минут, обслуживая также терминал 5.

Строительство новой воздушной гавани Берлина началось в 2006 году. Первоначально аэропорт должны были сдать в эксплуатацию в октябре 2011 года, но впоследствии запуск неоднократно переносили. По сообщениям местных СМИ, проблемы со сдачей объекта в эксплуатацию были связаны, в частности, с пожарной безопасностью и коррупцией.