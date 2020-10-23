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30 минут назад

СБУ обнаружила миллионные убытки государству при строительстве объектов "Борисполя" (ФОТО)

Представители генподрядчика вступили в сговор с топ-менеджментом аэропорта и совместно фальсифицировали объемы выполненных работ и поставленных стройматериалов

Аэропорт "Борисполь". Фото: СБУ Аэропорт "Борисполь". Фото: СБУ
Аэропорт "Борисполь". Фото: СБУ

Служба безопасности Украины заявляет о разоблачении противоправного механизма, организованного топ-менеджментом международного аэропорта "Борисполь" при закупке услуг по капитальному строительству объектов транспортной инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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В частности, оперативники спецслужбы установили, что во время выполнения договорных обязательств по строительству транспортных сооружений представители генподрядчика вступили в сговор с топ-менеджментом аэропорта.

"В 2017-18 годах они совместно фальсифицировали объемы выполненных работ и поставленных строительных материалов. Затем дельцы провели бестоварные операции через ряд коммерческих структур, имеющих признаки фиктивности. Таким образом, они обналичили почти 37 млн грн государственных денег и безосновательно сформировали налоговый кредит по НДС на более 6 млн грн", — говорится в сообщении.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители провели обыски в офисных и жилых помещениях фигурантов дела.

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"В ходе следственных действий изъята документация и электронные носители, содержащие информацию о проведенных незаконных операциях. Также изъяты заметки и черновики с записями, которые подтверждают незаконный характер совершенных сделок", — доложили в СБУ.

Указано, что для получения материалов, имеющих доказательственное значение, правоохранители получили временный доступ к документам, которые находятся в распоряжении причастных к сделке должностных лиц ГП "МА Борисполь". В частности, о финансово-хозяйственных взаимоотношениях с компанией, которая фигурирует в уголовном производстве.

На данный момент продолжается досудебное следствие.

Известно, что мероприятия по разоблачению противоправного механизма осуществлялись сотрудниками Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ совместно со следственным управлением Офиса крупных налогоплательщиков ГФС под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Ранее начальника таможни Бердянского порта поймали на коррупционной схеме по экспорту зерна.

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