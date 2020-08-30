Авиакомпания "Роза Ветров" намерена занять 75% рынка внутренних рейсов в Украине

Авиакомпания "Роза Ветров" (Windrose) хочет занять 75% рынка внутренних перелетов по Украине и дополнительно расширить внутреннюю сеть.

Об этом рассказал генеральный директор компании Владимир Каменчук в интервью ЛИГА.net.

По его словам, новыми воздушными направлениями могут стать Ужгород, Винница, Полтава и Хмельницкий. Ранее в списке потенциальных новых маршрутов по Украине фигурировал Кривой Рог (Днепропетровская область).

Ранее в Windrose рассчитывали, что внутренняя программа сможет покрывать себя к концу второго года работы.

Однако кризис внес коррективы: год назад в компании было в среднем 21 международный рейс в день (на 180-218 кресел). Сегодня в среднем летает по 3-4 рейса в день. Также в компании ожидают программу код-шерингового сотрудничества с МАУ.

Сейчас средняя загрузка внутренних рейсов составляет 68%. Как рассказал Каменчук, за месяц до вылета билеты покупают только 10% пассажиров, за 2 недели — 15%, за неделю — 50%, еще 25% — за 72 часа до вылета.

Известно, что города Украины "Роза Ветров" намерена связывать через Киев. При этом для упрощения стыковки регулирующие органы разрешили пассажирам не проходить повторную проверку на авиабезопасность в "Борисполе", однако это решение должен внедрить сам аэропорт.

Как отмечается, сейчас прилетевшие выходят в общедоступную зону, после чего вынуждены перед входом в зал вылета проходить через металлодетекторы и отдавать на проверку свою ручную кладь. Для отказа от этой практики в "Борсиполе" должны предусмотреть транзитный коридор, который позволит пассажирам подниматься с первого уровня прилета сразу в зал вылета на втором этаже.

Комментируя цену билетов по $30, Каменчук назвал ее такой, которая противоречит себестоимости и не имеет экономики. Он признал признал, что Windrose также продает дешевые билеты, однако делает это сейчас для того, чтобы принести на рынок культуру внутренних перелетов.

Как известно, на данный момент внутренние рейсы по Украине выполняют также авиакомпании МАУ и SkyUp. Первая использовала их для доставки пассажиров на пересадку на международные рейсы в аэропорту "Борисполь", вторая позиционирует их как социальный продукт, который фактически субсидируется за счет международных рейсов.

Напомним, 27 июня украинская авиакомпания Windrose выполнила первый коммерческий рейс на новом для нее типе воздушных судов — турбовинтовом лайнере ATR-72.