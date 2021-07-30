Автоматические штрафы за перегрузки на дорогах заработают в Украине с 1 октября

С 1 октября в Украине заработает система автоматического начисления штрафов за нарушение норм габаритно-весового контроля.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков на заседании президиума Конгресса местных и региональных властей при президенте 29 июля, передает "Укринформ".

"На сегодняшний момент уже все соответствующие законодательные изменения для введения весового контроля сделаны. До каникул Верховная Рада приняла все необходимые изменения в кодексы и законы. Мы с 1 октября сможем выставлять штрафы в автоматическом режиме", — отметил чиновник.

Кубраков добавил, что Верховная Рада также внесла в государственный бюджет изменения, согласно которым будет увеличено финансирование Госслужбы по безопасности на транспорте, что позволит увеличить заработную плату инспекторов и расширить штат сотрудников службы.

Напомним, что 3 июня парламент принял закон, усиливающий ответственность за превышение весовых или габаритных ограничений на дорогах. 29 июня его подписал президент Владимир Зеленский.

В тот же день, 29 июня, Рада также внесла изменения в Кодекс об админнарушениях, введя штраф в 51 тысячу грн за отказ от взвешивания фуры.

Также вводится админответственность за нарушения при заполнении грузоотправителем товарно-транспортной накладной и за нарушения в сфере безопасности на автотранспорте, зафиксированные с помощью фото- и видеосъемки, в том числе в автоматическом режиме. Этот закон Зеленский одобрил 16 июля.

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