Бизнес 1 час назад

БХФЗ пошёл по рукам: как пытаются продать некогда одного из лидеров украинской фармотрасли

Активизация переговоров о продаже предприятия совпала во времени с судебными и уголовными проблемами семьи Беспалько в Великобритании, Германии, Швейцарии и Украине

БХФЗ пошёл по рукам: как пытаются продать некогда одного из лидеров украинской фармотрасли БХФЗ пошёл по рукам: как пытаются продать некогда одного из лидеров украинской фармотрасли

Семья Беспалько пытается продать свою долю в Борщаговском химико-фармацевтическом заводе. По данным СМИ, переговоры идут сразу с четырьмя сторонами. Считается, что Людмила и Николай Беспалько контролируют более половины акций БХФЗ. Однако пока ни супруги Беспалько, ни потенциальные покупатели не комментируют информацию о переговорах. 

Примечательно, что активизация переговоров совпала по времени с судебными и уголовными проблемами семьи Беспалько в Великобритании, Германии, Швейцарии и Украине. 

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По данным СМИ, Людмила и Николай Беспалько ведут переговоры о продаже с двумя фармкомпаниями — "Фармак" и "Юрия-Фарм", и двумя инвестиционными компаниями — "Алтиус Капитал" и Horizon Capital. Ни финансовые параметры переговоров, ни торгуемая доля акций пока неизвестны. Все потенциальные покупатели пока не подтверждают, но и не опровергают журналистам предложения. 

По мнению экспертов, причиной для продажи стали подозрения в уклонении от уплаты налогов, которые выдвинуты Ирине Ржепецкой (в девичестве Беспалько) со стороны властей Германии и Швейцарии. К тому же Высокий суд справедливости в Лондоне принял к рассмотрению претензию к Ржепецкой об ущербе и даже утвердил сумму этого ущерба в размере почти 7 млн долларов. Речь идёт о выводе средств из БХФЗ на счета личной компании Ржепецкой. Будучи дочерью Людмилы и Николая Беспалько, Ирина Ржепецкая является также директором по развитию БХФЗ. 

Аналогичные претензии выдвинуты семье Беспалько и в Украине. Но куда более серьезная проблема — претензии сразу в двух странах Евросоюза и в Великобритании. Зарубежные процессы потребуют крупных расходов и к тому же в конце концов могут быть проиграны.

Все вышеперечисленные проблемы Людмилы и Николая Беспалько начались после их ссоры с фармкомпанией "Дарница", которая владеет 31% акций БХФЗ. "Дарница" приобрела эти акции в 2015 году на аукционе у города Киева, который владел этим пакетом БХФЗ с 2001 года. По закону об акционерных обществах "Дарница" имела право на доступ к финансовой отчетности БХФЗ и на участие в управлении заводом. Но семья Беспалько сделала все возможное, чтобы не допустить "Дарницу" к управлению предприятием. Более того, даже пыталась оспорить правомерность аукциона по продаже Киевом акций БХФЗ, но не преуспела в этой попытке.

"Дарница", в свою очередь, наняла международную аудиторскую компанию "Крестон" для расследования финансовой деятельности БХФЗ. Расследование длилось 2015-2017 годы. Выяснилось, что 30% средств, которые БХФЗ платил за фармацевтическое сырьё, получала некая компания "Метабей". А владельцем "Метабей" оказалась Ирина Ржепецкая. По данным "Крестон", речь может идти как минимум о 6,8 млн долл. растрат денег завода, и сумма в итоге может быть ещё больше.

Именно на такую сумму "Дарница" и подала иски в Хозяйственный суд Киева, в суды Германии и Швейцарии (где вёл деятельность "Фармаплант", у которой БХФЗ закупал фармсырье с 30%-ной переплатой), а также в Высокий суд справедливости Лондона. Последний постановил арестовать счета "Метабей".

Параллельно правоохранители Германии и Швейцарии расследуют уголовные дела против Ржепецкой и владельца "Фармаплант" Сергея Шлегеля. Их подозревают в мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.

Всё это вместе делает практически невозможной нормальную работоспособность БХФЗ под руководством Беспалько. Семье понадобится много денег и на компенсацию ущерба, и на адвокатов за рубежом. 

А вот продажа акций может принести Беспалько деньги, которые понадобятся для достижения мировых соглашений в многочисленных судах. Как правило, под мировыми соглашениями имеется в виду выплата ущерба. Пока речь идет о 7 миллионах долларов плюс расходы на адвокатов и судебные сборы. Но европейские суды потребуют раскрыть буквально все-все сделки, и тогда может оказаться, что ущерб значительно больше.

Возможно, Беспалько рассчитывают, что их выход из БХФЗ лишит "Дарницу" мотивации преследовать их в судах. Существует также версия, что семья Беспалько уже давно хочет выйти из бизнеса вообще. Людмила и Николай Беспалько уже в возрасте, а их дочь Ржепецкая не видит своего будущего на БХФЗ. БХФЗ, будучи некогда одним из лидеров отрасли, сейчас даже не входит в двадцатку крупнейших фармкомпаний по аптечным продажам.

Никто из предполагаемых участников переговоров не стал комментировать их детали. Однако, скорее всего, речь идет о продаже всего контролируемого семьей Беспалько пакета акций, а это более 50%. Продажа неконтрольного пакета акций вряд ли заинтересует кого-либо из потенциальных покупателей. О результатах переговоров о продаже пока ничего не известно, что, вероятно, может говорить и о том, что они провалились.

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