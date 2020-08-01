BMW снимает с производства две модели кроссоверов с самым мощным дизельным мотором

Немецкий автопроизводитель BMW снимет с производства кроссоверы X5 M50d и X7 M50d, оснащенные самым мощным дизельным мотором — 400-сильной "шестеркой".

Как сообщает портал Carscoops, сборку мотора под индексом B57D30S0 прекратят в сентябре, его производство оказалось слишком затратным.

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В прощальную версию Final Edition войдут лазерные фары дальнего света Laserlight, проекционный дисплей, стеклянные вставки Crafted Clarity, кожаная отделка и другие топовые опции — полный пакет ассистентов и функция управления мультимедийной системой жестами.

Производство трехлитрового дизеля B57D30S0 стартовало в 2016 году. Особенностью нового мотора стал квадротурбонаддув — ноу-хау, которое впервые было применено на дизельном двигателе инженерами BMW.

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Мощность возросла с 381 до 400 лошадиных сил и с 740 до 760 Нм крутящего момента по сравнению с предшественником, который оснащался тремя турбинами.

Двигатель разгоняет большой кроссовер X7 с места до 100 километров в час менее, чем за 5,5 секунды, а пару ей составляет восьмидиапазонный автомат ZF.

Заказ на кроссоверы в лимитированной версии M50d Final Edition откроется до конца лета в некоторых странах Европы.

Место уходящего 400-сильного двигателя в дизельной гамме BMW займет модернизированная рядная "шестерка", оснащенная двумя турбокомпрессорами и развивающая до 340 сил и 700 Нм момента.

Ранее стало известно, что BMW Group и Mercedes-Benz AG временно прекращают совместную разработку технологий автономных автомобилей.