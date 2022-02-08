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Бизнес
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Большинство украинских закупщиков считают главной проблемой начала 2022 года нарушение цепочек поставок — опрос

Фото: rau.ua
Фото: rau.ua

53% украинских специалистов по закупкам связывают большинство проблем в своих подразделениях с нарушением цепочек поставок. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного консалтинговой компанией International Procurement & Supply Management.

В опросе приняли участие более 50 респондентов, которые ответили на три глобальных вопроса о работе их отделов закупок в 2021-м и начале 2022 года. Опрос учитывал возможность выбора нескольких вариантов ответов.

Фото 2 — Большинство украинских закупщиков считают главной проблемой начала 2022 года нарушение цепочек поставок — опрос

13% при этом указали, что столкнулись с дефицитом поставщиков и кризисом ресурсов, еще 13% – с инфляцией, а 21% выбрали все варианты.

При этом 41% украинских закупщиков считают пандемию Covid-19 главной движущей силой негативных тенденций в прошлом году. 13% особо выделяют инфляцию.

Инфляционные тенденции респонденты связывают с общим удорожанием цен на энергоносители, мировым кризисом ресурсов и дефицитом поставщиков.

Фото 3 — Большинство украинских закупщиков считают главной проблемой начала 2022 года нарушение цепочек поставок — опрос

19% опрошенных причиной закупочных проблем назвали нестабильность внутри страны, а 37% проголосовали за все варианты.

"Пандемия болезненно ударила по мировой экономике. Кризис ресурсов и поставщиков, удорожание электроэнергии – также общемировая тенденция. Однако ситуация с закупками в Украине обостряется вместе с нестабильной ситуацией как на границах страны, так и внутри нее. Особое опасение вызывает энергозависимость страны от России и Беларуси", – прокомментировала гендиректор IPSM Марина Трепова.

По словам эксперта, самая болезненная проблема последних месяцев – это перебои с оплатами. Поставщики стремятся получить от клиента предварительную оплату, потому что в целом видят высокие риски для себя и боятся потенциальных невыплат по обязательствам, поскольку цены на ресурсы и товары сегодня колеблются постоянно, в том числе вместе с курсом валют.

Автор:
Тимофей Беспятов