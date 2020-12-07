Bolt запустила в Киеве категорию Go: можно заказать дешевую поездку во внепиковое время

Платформа для заказа поездок Bolt после Львова, Одессы и Харькова запустила новую категорию Go и в Киеве.

Этот сервис позволяет пассажирам заказать поездку с меньшим тарифом и предоставляет возможность дополнительного заработка для водителей в период пониженного спроса, сообщает пресс-служба компании.

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Указано, что в утренние часы, когда многие уже добрались до работы, после полудня и на выходных спрос на поездки обычно снижается. Поэтому компания Bolt запустила категорию Go, которая будет появляться в приложении в часы меньшей активности.

Предполагается, что водители могут подключиться к этой категории, чтобы получить возможность дополнительного заработка, а пассажиры ― заказать поездку по более низкой цене. Стоимость поездки будет в среднем на 10% ниже, чем в категории Bolt.

"Появление таких категорий как Go будет иметь большое влияние на транспортную инфраструктуру города. Мотивируя пассажиров совершать поездки во внепиковое время. Мы формируем новые поведенческие модели у пользователей нашей платформы. Если пассажиру не обязательно ехать именно сейчас, то он подождет спада активного спроса на поездки и закажет категорию Go со сниженной ценой. Водителям новая категория дает возможность брать дополнительные заказы и тем самым увеличить свой заработок", ― отметил операционный директор Bolt Сергей Павлик.

Известно, что категория Go уже доступна во Львове, Одессе и Харькове.

Напомним, Bolt ― ведущая европейская платформа для заказа поездок, главная цель которой сделать передвижение по городу более доступным, удобным и надежным. Услугами Bolt пользуется более 30 млн человек в 35 странах Европы и Африки. Компания предоставляет целый ряд услуг, таких как вызов автомобилей, доставка еды, курьерская доставка, прокат электросамокатов и электровелосипедов. Все поездки Bolt в Европе углеродно нейтральны: компания стремится уменьшить экологический след согласно стратегии "Green Plan".

В Украине услуги компании Bolt доступны в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре, Запорожье, Виннице, Полтаве, Ивано-Франковске и во Львове.

Ранее Uber запустил новый сервис для доступных поездок в Киеве — Uber Pool Chance. Pool Chance — это опция в приложении Uber, которая позволяет разделить поездку с другим пассажиром, следуя в одном направлении и получить кешбек.