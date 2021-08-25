БРСМ-Нафта провела "День общения с клиентами": более 50 руководителей подразделений компании оставили офисы, чтобы стать операторами и кассирами на заправках. Вместе с линейным персоналом топ-менеджеры заправляли автомобили, мыли стекла, консультировали посетителей супермаркетов, работали за кофе-машинами, кассой и на кухне.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Компания проводит акцию "День общения с клиентами" уже 10 лет. Ее цель — непосредственное общение с клиентами и трансформация сервиса и услуг в зависимости от их пожеланий и потребностей.

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"Мы общаемся с клиентами, узнаем их пожелания: что нужно внедрить, что бы они хотели видеть в наших супермаркетах. Благодаря этому мы получаем очень ценную для нас обратную связь. Поэтому мы и говорим, что мы другие. Мы прислушиваемся к клиентам и слышим каждого", — говорит директор департамента стратегического маркетинга БРСМ Александр Мельничук.

Операционный директор БРСМ Василий Бикус считает, что непосредственная коммуникация с клиентами стимулирует рост компании, помогает принимать стратегические решения: "Этот проект позволяет погрузиться в эпицентр ежедневной рабочей атмосферы, понять и прочувствовать наших клиентов".

В качестве примера такого ответа на запрос клиентов он назвал открытие в сети нового формата супермаркетов с АЗС — "Good market". Это 13 маркет-комплексов в формате "3 в 1", которые насчитывают больше 5 тысяч наименований товаров. Цены и ассортимент в них ориентируются на магазины у дома: молочная продукция, мясо, овощи, фрукты, бытовая химия, товары для животных и т.д.

"Работники БРСМ всех уровней ориентируются на эффективность работы и отличное знание продуктов — как топлива, так и товаров, что тут предлагаются. Качество и своевременность — основные составляющие репутации сети. Чтобы клиент максимально продуктивно расходовал свое время, мы объединили в одной локации супермаркет, кафе и заправку", — говорит Василий Бикус.

БРСМ-Нафта работает в Украине с 1992 года и насчитывает 210 АЗК по всей стране. Ежедневно услугами сети пользуются свыше 200 тысяч автомобилистов. В июне 2021 года Союз потребителей Украины с привлечением международных компаний исследовали топливо сети. Образцы дизтоплива и бензина "А-95" брала компания SGS. Согласно выводу лаборатории "Инспекторат Украина" — украинского подразделения Bureau Veritas, члена Международной федерации независимых инспекционных агентств (IFIA), — топливо БРСМ соответствует всем международным стандартам качества.