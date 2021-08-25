Бизнес 1 час назад

БРСМ-Нафта провела День общения с клиентами

Менеджмент компании вышел обслуживать посетителей АЗС

БРСМ-Нафта провела День общения с клиентами БРСМ-Нафта провела День общения с клиентами

БРСМ-Нафта провела "День общения с клиентами": более 50 руководителей подразделений компании оставили офисы, чтобы стать операторами и кассирами на заправках. Вместе с линейным персоналом топ-менеджеры заправляли автомобили, мыли стекла, консультировали посетителей супермаркетов, работали за кофе-машинами, кассой и на кухне.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

Компания проводит акцию "День общения с клиентами" уже 10 лет. Ее цель — непосредственное общение с клиентами и трансформация сервиса и услуг в зависимости от их пожеланий и потребностей.

Читайте также:
В Японии грузовики стали ездить на биотопливе из бульона супа рамен

 "Мы общаемся с клиентами, узнаем их пожелания: что нужно внедрить, что бы они хотели видеть в наших супермаркетах. Благодаря этому мы получаем очень ценную для нас обратную связь. Поэтому мы и говорим, что мы другие. Мы прислушиваемся к клиентам и слышим каждого", — говорит директор департамента стратегического маркетинга БРСМ Александр Мельничук.

Операционный директор БРСМ Василий Бикус считает, что непосредственная коммуникация с клиентами стимулирует рост компании, помогает принимать стратегические решения: "Этот проект позволяет погрузиться в эпицентр ежедневной рабочей атмосферы, понять и прочувствовать наших клиентов".

В качестве примера такого ответа на запрос клиентов он назвал открытие в сети нового формата супермаркетов с АЗС — "Good market". Это 13 маркет-комплексов в формате "3 в 1", которые насчитывают больше 5 тысяч наименований товаров. Цены и ассортимент в них ориентируются на магазины у дома: молочная продукция, мясо, овощи, фрукты, бытовая химия, товары для животных и т.д.

"Работники БРСМ всех уровней ориентируются на эффективность работы и отличное знание продуктов — как топлива, так и товаров, что тут предлагаются. Качество и своевременность — основные составляющие репутации сети. Чтобы клиент максимально продуктивно расходовал свое время, мы объединили в одной локации супермаркет, кафе и заправку", — говорит Василий Бикус.

БРСМ-Нафта работает в Украине с 1992 года и насчитывает 210 АЗК по всей стране. Ежедневно услугами сети пользуются свыше 200 тысяч автомобилистов. В июне 2021 года Союз потребителей Украины с привлечением международных компаний исследовали топливо сети. Образцы дизтоплива и бензина "А-95" брала компания SGS. Согласно выводу лаборатории "Инспекторат Украина" — украинского подразделения Bureau Veritas, члена Международной федерации независимых инспекционных агентств (IFIA), — топливо БРСМ соответствует всем международным стандартам качества.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Госрегулирование цен на топливо: Минэкономики снизило предельные цены на бензин
Госрегулирование цен на топливо: Минэкономики снизило предельные цены на бензин
АЗС снизили цены на бензин после снижения предельных цен Минэкономики
АЗС снизили цены на бензин после снижения предельных цен Минэкономики
"Жалобы — это подарок": как украинскому бизнесу помогают улучшать сервис
"Жалобы — это подарок": как украинскому бизнесу помогают улучшать сервис
Загрузка...
Новое видео
Как украинцы подвинули Теслу? Электробайки DelFast: 300 инвесторов, тысячи испытаний

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. "Талибан" казнит гражданских и представителей бывшей власти Афганистана — ООН

  3. Когда откроют урбан-парк на ВДНГ, кто там выступит и что нового на 20 других площадках

  4. Почти три четверти украинцев готовы уволиться из-за низкой зарплаты — опрос

  5. Депутат Киевоблсовета Павлушко фиктивно развелся с женой, чтобы получить 30 га земли — СМИ

Ивент
В Києві нагородили "Героїв малого бізнесу". Розповідаємо, кого саме, за що і чим
В Києві нагородили "Героїв малого бізнесу". Розповідаємо, кого саме, за що і чим
7 серпня відбулася урочиста церемонія нагородження премією "Герої малого бізнесу 2021". На церемонію прибули понад 130 учасників — представники малого та середнього бізнесу з усієї країни і, звісно, Delo.ua. Розповідаємо, що там відбувалося
Загрузка...