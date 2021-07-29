Госрегулирование цен VS ажиотаж оптовиков. Стоит ли украинцам ждать дефицита бензина А-95

Для топливного рынка лето — горячий сезон: люди идут в отпуск, много путешествуют, выезжают на природу. Из-за этого спрос на топливо растет, цены обычно тоже.

Однако лето 2021 года стало необычным из-за, во-первых, повышения цен на сырьевые товары, которые пошли вверх по причине суперцикла. Не стали исключением цены на автогаз и бензин. Вторым фактором, влияющим на рынок, стало введение правительством регулирования цен на бензин путем установления предельной торговой надбавки. Так, после того как с 19 июля начали на фоне новостей о коронавирусе начали снижаться мировые цены на нефть, Минэкономики 22 июля установило новые граничные цены на топливо.

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После корректировок министерства средняя цена на бензин А-95 на АЗС снизилась на 7 коп./л и с учетом составила 30,2 грн/л. При этом с 26 июля на тренды мировых рынках изменились и цены на нефть снова пошли вверх. Новых корректировок Минэкономики пока не вносило.

Рынок топливного ритейла оказался между молотом и наковальней: с одной стороны, традиционно высокий спрос в середине лета и высокие проливы на заправках, что стимулирует ажиотаж на рынке, с другой — госрегулирование цен, что не дает рынку закупить недостающий продукт по более высокой цене в оперативном режиме.

Кроме того, не стоит забывать и об уходе на ремонт Мозырского НПЗ в Беларуси, который является важным поставщиком топлива в Украину. Все эти факторы могут спровоцировать дефицит бензина А-95. И хотя ажиотаж на рынке бензина не отражается на обычных потребителях, сети АЗС могут столкнуться с трудностями.

Delo.ua разбиралось, есть ли предпосылки для дефицита бензина и дальнейшего роста цен на него, а также как отразится текущая ситуация на игроках топливного рынка.

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Откуда взялся ажиотаж на оптовом рынке

Генеральный директор группы "Прайм" Дмитрий Лёушкин отмечает, что на оптовом рынке бензина сейчас ажиотаж: 22 июля оптовики резко подняли цены на 80 коп. за литр, и называет предпосылку для дальнейшего роста цен.

"Это дефицит. Такие некогда мощные игроки, как "Анвитрейд", которые сейчас стали морскими импортерами, стоят без топлива. На весь восток Украины у оптовиков есть 500 тонн: 200 в Изюме и 300 в Харькове. Кременчугский НПЗ снизил отгрузки. Так на высоком спросе оптовые игроки качают цену, их не волнуют цены на АЗС. Захотел Коломойский поднять цену — поднял. Входящая стоимость на АЗС должна быть 23 грн, а мы покупаем по 24,7. Такая же ситуация с беларусами. Мы им объясняем, что у нас предел на стеле. Они нам: не хотите — не берите. Потом еще поднимут цены. Мы придем к тому, что сети, работающие с маржой 5 грн, перестанут помещаться в свою маржу и станут перед выбором: или прочерки на стелах, или работать в минус", — говорит Лёушкин.

По его мнению, не последнюю роль в этом сыграло регулирование цен. При расчетах в Минэкономики отталкиваются от идеальных условий. Госрегулирование не учитывает дефицита топлива, снижения поставок из России и Беларуси, форс-мажоров и олигопольных сговоров между крупными игроками, поэтому цены растут.

"Сейчас цена на оптовых поставках раздута на 1,5 грн, и это не предел. Оптовики подняли 80 коп. У них так два раза в год: во время посевной и уборочной, в остальное время маржа составляет 5-10 коп. Сейчас они получают сверхприбыль. Это продлится до конца месяца, пока не увеличатся поставки", — говорит Лёушкин.

По его словам, такие крупные игроки, как ОККО, WOG и БРСМ, являются импортерами и могут сами ввезти недостающий ресурс. Однако из-за того, что для них важна репутация, эти компании будут работать в непростое время даже себе в убыток. Сложнее мелким сетям, которые перекупают ресурс у оптовиков.

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Фактор импортозависимости

По мнению главного редактора отраслевого издания "НефтеРынок" Александра Сиренко, украинский топливный рынок находится в состоянии перманентного дефицита, поскольку очень зависим от импорта. Кроме того, ажиотаж на оптовом рынке был обусловлен тем, что Кременчугский НПЗ перестал свободно продавать бензин, чтобы обеспечить топливом приватовские АЗС, проливы на которых существенно увеличились после того, как из-за регулирования цен заправкам премиум-сегмента пришлось снижать свои скидки, из-за чего средний чек на их заправках вырос.

"Они (Кременчугский НПЗ, — Delo.ua) сняли А-95, поскольку обязаны обеспечивать сеть. У них договоры с приватовскими заправками. На рынок они не дают, все на заправки. А если дают, то очень дорого. На "Авиас" все хорошо, и там все покупают по нормальным ценам", — говорит Сиренко.

По его словам, на рынке в свободной продаже есть топливо литовского производства, но оно тоже дорогое. Главный редактор "НефтеРынка" считает главной причиной сложившейся ситуации с бензином А-95 приостановку отгрузки топлива с Мозырского НПЗ: "Из-за снижения поставок на 20% такие последствия. Сейчас Мозырский НПЗ выйдет из ремонта, через неделю начнет нормальную отгрузку, и ситуация стабилизируется".

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Легкая турбулентность, но без кризиса?

В свою очередь директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн считает, что предпосылок для жесткого дефицита и кризиса на рынке нет.

"Мы наблюдаем легкую турбулентность, хотя ее природа непонятна. В принципе, мы идем на уровне прошлого года. Не думаю, что это глобальная проблема, скорее локальный дискомфорт", — говорит Куюн.

По его мнению, ситуация может улучшиться после выхода из ремонта Мозырского НПЗ, который еще полноценно не заработал и отгрузки там отстают от нормативных. Кроме того, "Укртатнафта" заявила, что вдвое увеличивает переработку, что также может серьезно повлиять на рынок.

Куюн отмечает, что в отличие от дизельного топлива бензин А-95 мало кто покупает на оптовом рынке. У ОККО и WOG крупные международные контракты, и они не ощущают колебаний внутреннего оптового рынка. На них будет влиять ситуация на мировых рынках. На внутреннем рынке бензин покупают в основном небольшие сети заправок, а такие дискаунтерские сети, как Sunoil и Мотто, либо берут его у мини-НПЗ, либо небольшими партиями покупают на Кременчугском НПЗ.

Почему полноценного дефицита вряд ли стоит ожидать

Эксперты и игроки рынка не сошлись во мнении, есть ли предпосылки для возникновения полноценного дефицита на рынке бензина. Однако все они считают, что главной причиной турбулентности на оптовом рынке стал ремонт на Мозырском НПЗ.

Этим воспользовался отечественный производитель, который повысил цены на свое топливо, а также увеличил отгрузки на приватовские заправки, что позволило усилить их позиции на рынке.

Такие крупные сети АЗС, как ОККО и WOG, скорее всего, не ощутят последствий ажиотажа на оптовом рынке бензина. Они импортируют топливо сами и больше зависят от мировых цен на нефтепродукты, а цены на мировых рынках в последнюю неделю демонстрировали снижение. Так что больше всего от ажиотажа пострадают небольшие региональные бренды. Однако после возобновления работы Мозырского НПЗ ситуация на оптовом рынке стабилизируется.

Степан Крьока, специально для Delo.ua