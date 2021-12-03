Carlsberg Ukraine сменит генерального директора

После восьми лет руководства Евгений Шевченко завершает карьеру в компании Carlsberg Ukraine. Его место займет Олег Хайдакин.

Об этом сообщает пресс-служба Carlsberg Ukraine.

"Я начал карьеру в Carlsberg Ukraine в феврале 2014 года, в очень сложное для страны и бизнеса время. За все эти годы Carlsberg Ukraine неоднократно получала награды за успехи в продуктах, инновациях и устойчивом развитии. Мы стали лидером на рынке пива, наш бренд "Львівське" почетно занял первое место среди всех пивных брендов, мы успешно запустили бренды Kronenbourg 1664 и S&R's Garage на рынок Украины, а бренд Baltika 0 стал лидером в категории безалкогольного пива. В 2016 году мы открыли уникальный музейно-культурный комплекс "Львіварня". Компания безгранично гордится и всесторонне содействует развитию этого музея и арт-пространства, которые стали неотъемлемой частью культурной и социальной жизни Львова. На протяжении своего развития "Львівське" всесторонне поддерживает популяризацию украинской музыки, культуры, искусства, кинематографа, а с недавних пор и футбола. Ведь это те ценности, которые объединяют украинцев. Мы поддерживали развитие пивной культуры, став спонсором двух туров легендарной украинской группы "Океан Эльзы", были спонсорами Евровидения-2017 и множества других музыкальных фестивалей, работали на платформе кино, а с января 2021 года стали Национальным спонсором сборной команды Украины по футболу. С 2017 года Carlsberg Ukraine начала реализацию глобальной программы по устойчивому развитию Carlsberg Group "ЦЕЛЬ 4НОЛЯ: вместе ради будущего". Ее цель — НОЛЬ углеродного следа, НОЛЬ потерь воды, НОЛЬ безответственного потребления и НОЛЬ несчастных случаев. Нам уже удалось добиться значительных результатов по каждому из направлений: сократить выбросы углерода на 12% по сравнению с 2015 годом, почти 10% природного газа заместить биогазом, уменьшить использование воды при изготовлении пива, а также ежегодно проводить информационную кампанию для продвижения культуры ответственного потребления пива вместе с партнерами по отрасли. Я горжусь нашими результатами и искренне надеюсь, что самые большие победы Carlsberg Ukraine еще впереди, ведь это компания, в ДНК которой заложено непрерывное развитие и стремление к совершенству", - заявил Евгений Шевченко.

После восьми лет руководства Евгений Шевченко завершает карьеру в компании Carlsberg Ukraine

Евгений Шевченко присоединился к Carlsberg Group в 2002 году как директор по продажам пивоваренного завода "Золотой Урал" (Челябинск, Россия). В течение своей 19-летней карьеры в группе Евгений Шевченко внес значительный вклад в развитие компании во многих сферах, занимал руководящие должности на разных рынках, включая Латвию, Узбекистан и Россию.

В 2014 году Евгений Шевченко стал генеральным директором Carlsberg Ukraine, сформировал сильную команду, которая может и будет вести компанию к новым победам. Кроме своей основной деятельности в Carlsberg Ukraine Евгений Шевченко стал членом Совета директоров Американской торговой палаты, координатором Наблюдательного совета Национальной ресторанной ассоциации, членом Наблюдательного совета Глобального договора ООН в Украине и членом Всеукраинской сети добропорядочности и комплаенса UNIC. В 2020 году Евгений Шевченко вошел в тройку лучших CEO по версии FORBES.

С 1 января 2022 года Олег Хайдакин, генеральный директор "Аливария" (Беларусь), одной из компаний Carlsberg Group, будет назначен генеральным директором Carlsberg Ukraine. Он присоединился к Carlsberg Group в 2015 году как вице-президент по продажам в Украине, а с 2017 года занимал должность генерального директора компании "Аливария".

Под его руководством "Аливария" достигла устойчивого роста доли рынка и стала бесспорным лидером, нарастила объемы локального производства и благодаря масштабным проектам по модернизации повысила прибыльность и укрепила репутацию постоянно развивающейся и ответственной компании.

До прихода в Carlsberg Олег Хайдакин работал в компаниях JTI, где с 1996 по 2004 год прошел путь от торгового представителя до регионального менеджера по продажам, и Imperial Tobacco, где занимал позиции менеджера дивизиона по продажам в Украине, директора по маркетингу и сбыту в Кыргызстане, генерального директора подразделения компании в Казахстане, а также руководил бизнесом компании в Армении, Грузии и Молдове.

Олег Хайдакин родился в Украине, в 1991 году окончил Донецкое высшее военно-политическое училище. Позже получил профессиональный сертификат в сфере менеджмента от The Open University (Великобритания).

С 1 января 2022 года Олег Хайдакин будет назначен генеральным директором Carlsberg Ukraine

"Я с радостью приступаю к исполнению обязанностей руководителя Carlsberg Ukraine с 1 января 2022 года. Компания имеет впечатляющую историю успехов, и я готов продолжить написание этой истории вместе с сильной командой. Я уверен, что мой опыт работы в Украине на разных позициях, включая должность вице-президента по продажам, а также компетенции и подход к работе сотрудников Carlsberg Ukraine позволят нам вместе добиться самых высоких результатов", — отмечает Олег Хайдакин.

СПРАВКА:

Carlsberg Ukraine является частью Carlsberg Group, одной из ведущих пивоваренных групп в мире с крупным портфелем брендов пива и других напитков. В составе Carlsberg Ukraine заводы в Запорожье, Киеве и во Львове. В портфель Carlsberg в Украине входят пиво, алкогольные и безалкогольные напитки таких торговых марок, как "Львівське", Robert Doms, Baltika, Carlsberg, Tuborg, Kronenbourg 1664, "Арсенал", "Квас Тарас", Somersby, Guinness, Seth & Riley's Garage, Warsteiner, Grimbergen и другие.